Y2K風格新品　大玩實驗性質牛仔

Y2K風格席捲整年，復古且大膽的時尚風潮受到許多明星KOL和品牌設計師熱捧，根據SS23的時裝風格，相信明年也會持續流行。在Y2K風格之中標誌性的牛仔單品，就屢屢納入不同的設計師品牌新系列之中。最近爆紅的Diesel除了推出金屬光感和鮮明色彩元素的服裝系列，牛仔也是新系列的關鍵靈感物料，大玩褪舊與錯視感。另外，Levi's今季也有推出不少值得期待的牛仔單品，加入了可愛率性的風格，讓大家都能輕鬆駕馭。

創意實驗風牛仔

DIESEL在新任創意總監Glenn Martens的帶領下，除了設計出讓人印象深刻的品牌Logo，還推出了極富實驗性質的牛仔系列，融合多種材質，讓牛仔更有趣味性。最新的系列中部分單品的口袋及腰部使用做舊的磨損邊緣剪裁，加上各種低腰的設計，透露出濃厚的Y2K復古風格。有些上衣、褲、裙更採用混合Mélange材質拼接真實牛仔面料，塑造出趣味的錯視效果。新季牛仔外套刻意營造出一種「剝落」的質感，呈現的視覺效果就如從牆面揭下層層海報，還有用牛仔毛絮製造的皮草大衣同樣非常霸氣且吸引人。另外，此系列注重可持續發展，大部分牛仔面料都是源自DIESEL Library，採用循環再用的牛仔布、棉花及彈力棉製作服飾，同時運用無水靛藍染色技術，減低了對環境的傷害。

清新少女風

與Y2K風格相符的Gen Z一族，是最新影響着潮流的一群人。Levi's今季邀請了Z世代的潮流指標Emma Chamberlain和她的朋友們演繹Levi's® x GANNI系列，洋溢青春活力感覺。全系列一共有8件單品，由有機棉、天然染料和節水技術製成，體現了雙方的永續時裝價值觀。其中牛仔外套的領子上加入了荷葉花邊，短牛仔背心用上貼身剪裁，而長牛仔裙的深淺牛仔拼接布料，讓大家視覺看起來就像穿了牛仔長褲，顯得非常有個性。