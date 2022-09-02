佳餚配美酒　享受提升

要享受一頓完美的餐點，美酒佳餚缺一不可，愛酒的港人無論吃中菜、西餐又或小食，都可以配杯酒慢慢嘆，除葡萄酒外，還可以配清酒或香檳，為味蕾帶來升級享受。

中菜配清酒

新年流行中菜配葡萄酒，其實它和清酒亦很夾。佐敦Eaton HK米芝蓮一星食府逸東軒由現時至10月31日推出8道菜的星級清酒晚宴，菜式會配搭7款精選清酒，頭盤蜜汁叉燒、話梅車厘茄和沙薑麻辣雞絲配流觴 大吟釀，香口的脆皮乳豬伴琵琶豆腐，配溫厚香醇的北島開運寶船 純米酒，令菜式更添風味。鹹香的豉油王煎蝦球配鮮明突出的燦然 純米吟釀生原酒，鹹香和酒的甜度配合剛好。鮮胡椒蒸斑球配清爽的御代榮 銷夏酒 無過濾生原酒，層次分明。香濃的蝦子京葱鮑魚配圓潤紮實的帝松 本釀造 原酒德利，餘韻猶長，最後還有芝士焗海皇蟹蓋飯配麒麟山金雲母 純米吟釀和香杧糯米卷伴脆皮流沙酥配浪乃生薑柚子酒，為你帶來與別不同的體驗。

香檳配海鮮小食

幻滑泡沫的香檳，除了用作慶祝和淨飲，也常用來配頭盤和海鮮。Veuve Clicquot因應250周年推出全新THE ICONS系列，重新設計的保冷袋選用百分百再生塑料製作，可將香檳冷藏1小時。迷你冰箱以甘蔗廢料製作，可將瓶子冷藏2小時。同時間，由現時至9月30日，品牌和Harbourside Grill合作推出戶外快閃店Clicquot Terrace，提供香檳配搭美食優惠，客人可選擇杯裝香檳配煙熏三文魚薄餅及松露帕爾馬芝士撻，又或是瓶裝香檳配生蠔，品味細滑的香檳和小食，再欣賞無敵海景，享受一流。