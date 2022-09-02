「世一」開篷超跑　全球限量30輛

一直以來不少超跑都是為了世界速度最快、性能最強的「世一」頭銜而誕生。總部設在德州的美國超跑車廠Hennessey Special Vehicles ，繼去年推出全球僅限量24輛、擁有愈500km/h極速表現的「世一」量產超跑Venom F5 Coupe(雖然其紀錄最近被Koenigsegg Jesko Absolut的531km/h打破 )，最近再為車迷帶來全球僅限量30輛、最少坐擁超過482.8km/h極速能耐的Venom F5 Roadster 「世一」量產開篷超跑。完全超越了2016年 Venom GT Spyder 的427.4km/h世界最快開篷車紀錄，足足快上約55km/h之多。

叫得做「世一」，當然它的性能和速度都是當今車壇最強和最快。新登場Venom F5 Roadster， 是以Venom F5 Coupe 為基礎打造，兩者在機械結構上幾乎相同，而且同是以一具安裝在碳纖單體底盤中間的6.6L V8 雙渦輪增壓引擎作動力核心兼搭配七前速CIMA半自動波箱，坐擁1,817hp超強馬力及1,617Nm峰值扭力。

兩者最大不同當然是一架是梗頂超跑，一架是開篷超跑。配備手動式裝拆硬頂篷的Venom F5 Roadster，車頂線條經重新設計，亦由於多配備開篷車必備的頂篷機械結構和車身結構加固組件，為了做到盡可能的輕量化，棄用電動機關，採用原始手動式裝拆設計。透過採用由四組可快速解除的螺絲和一個開閂鎖固定組成高強度裝置來穩固車頂，兼且能承受驚人加速力和極速時的空氣動力。

其硬頂篷以一體式碳纖複合物料打造，即使在向着車廂的一面鋪有柔軟的 Alcantara 作內飾，其重量只有8kg， 一個人也可輕鬆裝拆。同時令淨車重只是較Coupe車型稍重46kg，來到不到1,406kg的水平。成就1.29hp/kg的馬力重量比，此數字雖然不及Coupe車型的1.34hp/kg亮麗，但以開篷車而言，絕對一個非常亮麗的數字，使其輕易做出超過482.8km/h極速表現。

考慮到開篷駕駛時，拆下的頂篷如何安置，廠方特別設計了一個專屬定制的Merino羊毛袋，以便入袋存放，其質料極之柔軟，不會刮花碳纖。此外，廠方設計團隊還特別採用與硬頂篷類似的碳纖維打造、上面鍍有8 微米薄鋁Venom F5 Roadster字樣的專屬定制底座支架，讓車主可將拆下的硬頂篷當藝術品般在車庫中展示。

不止車頂硬篷可裝拆，其中置引擎蓋亦採用可拆式設計。為了讓內藏的強大動力心臟展示人前，引擎蓋中央部分起用透明鋼化玻璃設計，可承受超過482.8km/h極速下的空氣動力及抵禦攝氏540 度的極高溫度。此外，引擎蓋兩側設有雙鋁製通風口，每側四個的設計正好與前輪拱後方的四個通風口沿出一轍，有助散熱之餘，亦能讓引擎的轟鳴聲更響亮。

腳下的手工拋光Hyper Silver表面處理、鋁合金鍛造輕量化輪圈，七對輻條的線條弧度經仔細考量，呈現類似拉長了的H字效果。另提供需耗時多幾星期的高度手工拋光鋁面處理，讓喜歡與別不同的高要求車主作升級選擇。廠方公布售價比2年前推出Coupe車型時再貴多90萬美金，來到每輛300萬美元，折合約2,355萬港元(未連稅)，預計最快2023年交付。

規格表

車型：雙門雙座位開篷超跑

引擎：V8雙渦輪增壓

容積：6,555c.c.

最大馬力：1,817 hp @8,000 rpm

最大扭力：1,617Nm@5,000 rpm

傳動：七前速CIMA半自動波箱

驅動：中置引擎、後輪驅動

極速：超過482.8km/h

車身體積：4,666×1,960×1,131mm（長×闊×高）