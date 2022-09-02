母子關係決裂？Britney兒子首度回應：好想再次見她

美國天后Britney Spears的前夫奇雲費迪蘭（Kevin Federline）早前受訪爆他們的兩名兒子積頓占士（Jayden James）與辛布斯頓（Sean Preston）已避見母親幾個月，更指兩子對母親在社交網站不斷公開全裸照而感到尷尬。而15歲的積頓日前首度接受英國傳媒訪問回應與母親的關係。

他表示自己深愛母親希望她一切安好，或者有一日他們3母子會再次坐低進行正常的交談，他解釋斷絕與母親來往是因為：「她（母親）提供的那種環境令我同阿哥感到非常不舒服。當你10歲或11歲時，你就開始懂事。」不過他強調與母親之間沒有仇恨：「我真的好想再次見到她。這樣會令我同布斯頓開心。」

此外，他亦解釋為何缺席母親6月時的婚禮。他說：「這不是好的時機出席。我並沒有說我沒有替她快樂。我真的替她們開心，但她並沒有邀請整個家庭出席，而如果只有我及布斯頓（出席），那就不太好。」最後他盼望母親停止再藉社交網站來博人注意。目前他與兄長與父親及其妻子Victoria一同在洛杉磯居住。而Britney亦有於社交網回應兒子的訪問，她表示自己對兒子的愛是沒有界限的：「同時我深感難過得知他（前夫奇雲）說我沒有達到作為母親的期望。。。也許有一天我們可以面對面見面並公開談論這件事！」此外，Britney亦繼續批評前夫亦即兒子的父親奇雲是「軟飯王」：「我幫助你15年來沒有工作的父親。我敢肯定，你爸爸每天抽大麻有益於你15歲和16歲的日常生活！」