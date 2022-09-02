陳柏宇用新歌傳遞正能量　 自爆人生「死穴」係阿女

歌手陳柏宇最新派台歌《命盡頭》，引領大家以行動去對抗宿命，才能找到出口，MV找來梁仲恆與香港傷殘青年協會傷青輪椅籃球隊及協同中學男子籃球隊參與演出，以傳遞歌曲訊息。柏宇以「地獄論」談及很多人面對困境時會鑽牛角尖，他說：「人生有大把路行，唔可以Over咗，話每次都係地獄，實情係你未經歷過，但如果走唔番出嚟，嗰個就係你嘅地獄。」

問到有哪些經歷會令他有如走進地獄，他即想到女兒Abigail，他說：「例如我死咗個女，嗰個就係我地獄，但我好理智，我幻想會畀自己沉淪個零月，嗰個月可能會劈酒，但最終會接受到。冇人可以行過嚟同你講：『你唔好咁啦！』冇人可以咁做，只能夠靠你自己行返出嚟。你要畀自己合理時間去哀悼，夠啦就要重回正軌，重新上路。」

他又以失戀作例子，指自己過去都會將傷痛放大，但現在回想卻有另外想法：「以前成日覺得自己問題係最大問題，但如果抽身睇自己問題，就會發現大把人日日都經歷緊呢啲問題，企後一步去睇成件事，反而會識得感恩。」

歌曲主題很嚴肅，為了讓樂迷較易消化，MV講述男主角梁仲恆在絕望盡處因運動再次從燃昔日鬥志，活出生命，藉着帶出傷殘運動員的驚人鬥志，堅強地繼續走下去，最終可把命運改寫。這次柏宇雖然未有參與拍攝，但都有去探班，答謝眾人參與演出。主意多多的他為了新歌，又再自編自導自演，以輕鬆貼地手法展示歌曲的深層意義，好讓樂迷一睇即明，短片中他在死後如何不放棄，最終找到即出路，死過翻生，他以浮誇的演技扮死，喜感十足。