要數香港人喜歡菜系，中日必是三甲之列，中菜入面又以粵菜最受歡迎，最近就有一間主打燒鵝與魚鮮的粵菜食府登場，帶來細膩地道滋味；此外，還有一間全新的日本菜餐廳，主打近日大熱的廚師發辦Omakase，仲要人無佢有，大玩食材主題，驚喜連連！

經典粵菜

位於鑽石山大型商場內的「鵞鱻館」，主打各式精緻粵菜和海鮮，鵞是「鵝 」的異體，即燒鵝；鱻，音鮮，用來形容新鮮、鮮味，古代有生魚之意，亦即餐廳兩大賣點，包括獨門秘方的燒鵝皇及新鮮海鮮。餐廳選用成年重約5至6斤的黑棕鵝，貪其骨細肉嫩，味道鮮美，並以秘技燒製出別具風味的燒鵝來。此外，餐廳其中一位股東是魚市場漁民，每日為餐廳提供首批新鮮海鮮，好似時令奄仔蟹、鮮鮑魚等，還有多款精美小菜，想隨時歎一個簡單又豐盛的粵式餐膳話咁易！

大熱日菜

另一間新近開業的日式餐廳「山」YAMA，位於銅鑼灣，以山林為設計元素，讓人猶如走進大自然般，恬靜舒適。餐廳主打Omakase廚師發辦，由多位五星級酒店主廚主理，以獨特烹調手法將食材鮮活一面呈現在食客面前。菜單分6大主題Omakase，以食材分類，分別是雞、黑豚、和牛、海之幸、魚及蟹，以和牛Omakase為例，就用上鹿兒島宮崎A4和牛的不同部位製作成各道菜式，而蟹Omakase則選用毛蟹、松葉蟹、鱈場蟹烹調出不同煮法的鮮蟹，鮮香味甜。此外，餐廳的咖啡及茶亦是不容錯過，精選了日本皇室御用的優質「珠屋小林珈琲」的Royal Blend，香氣與口感獨特；茶葉則選用 被譽為國家級日本茶精品「京都福壽園」的焙茶和抹茶，可以說是茶界精術品。甜品亦有驚喜，請來世界級冠軍甜品師獨家製作的「香印提子雪糕拿破崙」，以自家製雪糕配上千層酥皮及青甜多汁的日本香印青提，為這個廚師發板畫上完美的句號。冠軍級甜品師更會定期更換不同季節的精彩甜品，為大家不停帶來更多的新鮮感。