李施嬅做監製兼演員似打雜：連伙食都係我做埋！

藝人李施嬅（Selena）、關智斌（Kenny）和栢天男（Adam）等，今午（2日）出席電影《錄影歹》開鏡儀式。身兼電影監製及演員的Selena形容自己為「打雜」，她説：「劇本、翻譯、搵演員就連伙食都係我做埋，我覺得大家做嘢咁辛苦都係為兩餐，所以安排咗啲好嘢畀大家食，大家一定食得好！（咁多好嘢食唔怕食肥晒啲演員？）又唔係嘅，食得好大家士氣都好啲，難得今次我做監製可以操控呢啲嘢，梗係食好啲，哈哈。」

回港已2個月的她坦言覺得時間過得有點混亂：「唔知發生咩事咁，頭嗰半年病咗要醫病，返到嚟又要籌備呢部電影。（有冇擔心做監製壓力大影響病情？）都有朋友擔心嘅，因為今次劇本好多對白，我又要參與翻譯，加上好多瑣碎嘢要處理，但我反而覺得呢個工作令我開心番。（病好番晒？）好番晒但個樣就有少少唔同嘅，番到去8成半啦，都算係咁啦2、3個月好番。」她表示因接受眼部手術，令眼皮上留有疤痕：「好陰功呀對眼劏咗2次，冇影響視力，但我要早啲瞓等啲疤早啲康服。」

問到作為監製感受，她直言非常佩服香港監製的工作能力：「外國一套戲會有十幾個監製，每人都係負責一樣嘢，但香港就可能得1、2個，乜都做晒，依家發現以前TVB啲監製真係好勁。」她又大讚電影中的兩位男主角Kenny及Adam：「對佢哋嚟講好大挑戰，好多對白佢哋頭都暈埋，尤其Adam啲中文麻麻哋，佢真係日日都練，練得好辛苦，好感激佢。」