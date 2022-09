2003年香港小姐冠軍曹敏莉(Mandy),自2010年嫁畀金融才俊老公後,就淡出娛樂圈,專心照顧仔女,生活幸福美滿。而今日(2日)係Mandy嘅40歲生日,她喺社交網上載咗一張細個同媽媽影嘅合照,兒時嘅佢面豬登漲卜卜,而且表情鬼馬,非常可愛。之後佢又貼出一張同媽媽影嘅近照,喺貼文寫到:「Happy Birthday to MOM & ME. Thanks for all your LOVE!」而網民都紛紛向佢送上生日祝福,仲讚佢愈大愈靚,完美詮釋「女大十八變」。