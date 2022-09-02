本日日本：年度盛事！登六甲山賞現代藝術

六甲山是神戶市的著名避暑勝地，而且更是欣賞夜景必到的地點，自2010年起該山每年秋天更會舉辦「六甲MEETS ART藝術散步」，吸引一班喜愛藝術的朋友到訪，至今已累積超過430組藝術家參展。今年的「六甲MEETS ART藝術散步2022」由即日起至11月23日舉行，於六甲纜車車站、ROKKO森林之聲博物館、六甲高山植物園、六甲枝垂 自然體感展望台及風之教堂區等多個區域展出38組藝術家約40件的雕刻及裝置作品，當中注目的有由二ノ宮久里那以毛線炮製逾100平方米的超巨型作品《Transience》。而著名藝術家大巻伸嗣的新作亦會在安藤忠雄設計的教堂風之教會內展示，該教堂每年僅於「六」活動期間才對外公開，讓人感受不一樣的藝術空間。加上還有大西康明、星谷モモ＆マオ等關西出生的藝術家參與，可謂充滿驚喜。

而9月23日至11月23日期間的周六、日及假期的晚上，於ROKKO森林之聲博物館及六甲高山植物園內更會舉行由燈光藝術家高橋匡太操刀的夜間活動「光之森～夜晚的藝術散步～」，當中矚目的燈光作品有《光之果實》，每一位參加者將會獲得一個象徵果實的袋子，讓大家繪畫心中的「微笑」在袋上，再將小型LED燈放在袋中，充氣後掛在樹上，是一件每人都能參與的夜間大型藝術品。

活動期間，會場內7間店舖更會推出「六甲味噌」創意料理，使用創業過百年、以六甲山在地食材釀造，味道獨特。例如淋上自家製味噌焦糖醬及合桃碎片的「濃郁軟雪糕配特製六甲味噌焦糖醬」、將白味噌融化於牛奶，加入味噌忌廉的「杏仁白味噌紅茶拿鐵」、還有以六甲味噌製成的「六甲味噌燉牛肉午餐」等，看藝術品的同時又可以品嘗創意料理，確是一個不錯的好去處。鑑賞Passport（成人）售2,500日圓（約HK$143）、連晚間Pass售3,300日圓（約HK$188）。