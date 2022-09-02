關智斌受牙肉發炎折騰：食羽衣甘藍好似食刀片咁

藝人關智斌（Kenny）今日（2日）出席電影開鏡儀式，Kenny指自己牙肉發炎好辛苦，他説：「講嘢有啲辛苦，但食嘢先大鑊，早幾日食羽衣甘藍好似食刀片咁，睇嚟我只係可以食雪糕。（財多身子弱？）我要更多財！亦都要身體健康，哈哈。」他指現時中港兩地走拍電影：「拍完呢套月底左右返去。（隔離日數少咗方便兩邊走？）我主要都係睇邊度搵我咪去邊度，哈哈，如果唔使隔離我即刻攞3個月假去旅行，邊度Open我就去。（泰國依家開放咗）泰國我睇咗新聞唔敢去呀！好驚呀驚畀人呃。（你好易呃？）我信冇咁大隻蛤乸隨街跳，我要問清問楚，試過有次收到電話話搞強積金，仲約我出去傾，我話好呀仲追問佢叫咩名，點知佢cut咗我線，哈哈。」

電影中他飾演一名表裏不一的角色，而最大難度莫過於有大量對白：「今次係翻拍一套荷里活電影，呢套戲出名係好多好多對白，我有成200百紙對白，足足背咗三個禮拜，同埋之前我哋好似做舞台劇咁排過，因為套戲個時間性係一氣呵成，有啲舞台劇嘅感覺，所以對白要記得好熟。」

另早前張敬軒成功「打劫」老闆楊受成十隻過百萬名錶，Kennny笑言未有對方般厲害：「我只係去遊船河時講過想買Wakeboard 船，老闆一星期後就俾款式我睇，之後就買咗艘200幾萬嘅快艇，等我、周家怡同衞詩雅去玩，老闆真係好錫我哋。」