破格顯示器　畫面Double Up？

傳統顯示器都是16:9設計，若要兩個芒就要左右架設，浪費大量空間。LG曾於年初CES發表DualUp顯示器，破天荒提供16 :18顯示比例，一個芒當兩個芒用，當時甫發表便引起熱話，如今這款顯示器終於在港開售！

DualUp配備16 :18 SDQHD顯示屏，表面顯示容間27.6吋，但其實它可同時容納兩個21.5吋顯示器的16:9畫面，讓用戶一眼盡覽多個內容，例如一邊直播一邊查看聊天紀錄，又或一次過查看多份數據表，減少雙眼移動及滾動滑鼠次數，提升工作效率。

此顯示器採用Nano IPS面板，支援98% DCI-P3色域及 HDR10，低藍光輸出獲TÜV Rheinland Eyesafe認證，加上環境光感應器透過光度感測自動調節亮度，減少用家眼睛疲勞。另配備USB Type-C介面，一線提供畫面顯示、數據傳輸及90W充電功能，其內置分割畫面及KVM功能，更能讓用家經一個鍵盤及滑鼠便可管理來自兩部電腦的多個內容，進一步騰空桌面空間。

同場加映︰遊戲專用

Philips最近推出兩款E5000顯示器，分別是24吋24E1N5500E及27吋27E1N5500E，兩款均配備2,560 x 1,440解像度、IPS LED技術及1ms反應時間，獨家SmartImage遊戲模式能依照不同遊戲切換顯示參數，讓玩家捕捉畫面每個細節。