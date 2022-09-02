陳靜多得蔚雨芯陪伴　中秋去美國讀語言順便雪卵

藝人陳靜（DaDa）今日（2日）以愛心大使身份，出席中秋活動記者會，穿露臍的她大晒結實腹肌，她自爆早前社交距離放寬時，多約朋友共聚而吃胖了2KG，知道今日要出席活動，連早餐也不敢吃。早前透露本月便往美國讀語言、戲劇和畫畫的她，稱中秋節後便起程，會到紐約和洛杉磯等地逗留3個月，未試過去旅行如此長時間，透露此行會有伴，故比較安全，她初支吾以對旅伴身份，後才爆嚮口是與蔚雨芯（Rainky）同行。她大讚Rainky性格好，正能量又愛笑，因有伴關係反而推動她實踐這個夢想，問她可會擔心旅途中有爭拗？她說：「覺得反而會增進感情，佢年紀細過我，我都會遷就佢多啲，佢又Sweet，唔會令我失望嘅！」離港3個月可能失掉不少工作？她笑言所以現在要出來工作，但覺得出外讀書是一個好好的回憶，是難得機會，認為錢是賺不完，自言是一個知足的人。距離出發還有兩個星期，行李仍未執好，預計行裝都會以輕便為主。

自從她公開美國行會順道雪卵的消息後，竟然獲香港的雪卵公司贊助，故她準備在美國雪完後，再回港做多一次：「美國做要20萬，雪10年，趁依家健康做咗先，返來香港做多次，其實仲好，有乜嘢生理反應，同醫生溝通起來都容易啲。」她表示自己忍痛力強，反而擔心會有肥腫反應。問到可能在旅途中找到另一半便不用雪卵？她說：「講咁易？自己唔會為生仔而生仔。（Rainky都一齊雪卵？）佢唔使，得29歲，佢可能好快搵到真命天子結婚，就唔使啦！」