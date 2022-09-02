【Zac玩Zac食】與蟹粉的極致感官體驗

行船爭解纜，仲食緊月餅嘅大家，我想話大閘蟹粉我已經要食先啦！

位於尖沙咀K11 MUSEA別具玩味的蟹麵專門店，設計以30 年代的上海酒廊為靈感，以蟹為食材主角，菜單會因應大閘蟹的不同季節及其特質而精心設計。

餐廳剛推出季節期間限定的「三兩蟹粉薈」，以旋轉飛天鞦韆造型帶來極致的感官體驗！鞦韆上放有4款以蟹為主題的小點，每款各兩份，讓大家可以肆意享受「飛」一般的滋味誘惑，真係未睇真食物係乜都已經呱呱叫，不停打卡，絕對係IGable！配合蟹粉性涼而呈上的特上花雕宴，盛載住花雕酒嘅器皿金碧輝煌，帶點土耳其色彩，又似中國東漢時期科學家張衡創造的地動儀，又係另一IGable話題之作。將頂層酒杯內的花雕酒倒入器皿後，就會平均滴漏分出8小杯話梅花雕酒。

餐廳招牌菜「特濃蟹粉蟹肉拌面」，足足用上12隻大閘蟹的蟹粉，公蟹粉及母蟹粉的黃金比例為58:42；蟹麵上桌時麵條及配料分開，「蟹肉雞湯羹」、「蟹腳肉」、「蟹公膏」、「蟹母膏」、「蟹油」；醬油及蟹醋可以因應喜好而自行配搭，製作出自己專屬的比例與口味，每一口都是蟹中精華，打造極致的蟹鮮體驗。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

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