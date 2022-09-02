披荊斬棘︱杜德偉經典造型再現　1句對白勾起回憶殺

歌手杜德偉（Alex）在新一集的《披荊斬棘》中以曾經演出紅爆中、台兩地的電視劇《第8號當鋪》的造型，與隊友曾比特、朱嘉琦、范世錡等一起表演《紅雲袍》，驚喜回憶殺令全場尖叫起來，更名列不少網上娛樂平台熱搜3名之內，再一次順利過關。

Alex先以一身黑色風衣和白色帽子登場，唱至中段突然將帽子和外套除掉，一露出黑色唐裝和銀鏈，將20年前所演的電視劇《第8號當鋪》中主角韓諾造型驚現大家眼前，令大家嘩然之際，還要在表演最後喊出一句經典對白：「只有典進，沒有贖回」。這畫面獲得漠大回響，讓不少網友紛紛留言：「太帥了！雞皮疙瘩掉了一地」、「韓老闆回來了！」，其至勾起不少中女回憶殺，大呼我們的青春回來了！令台上的Alex和拍檔們感到滿足感之餘，再一次證明年齡是難不到他，無論外形和表演功架還是那麽的精彩。

為了今次表演，Alex和3位拍檔下了不少苦功，網友們更以氪金（課金）大佬來形容他，指看得他事前的努力和準備充足下，才做得這番精彩演出來。Alex默默經營的說：「這次《紅雲袍》的表演，我特地從北京請來一位說唱（Rap）老師飛到長沙教我們；賽前也花了不少時間在錄音室練唱，在一番苦練之下，我們演出時已默契十足，很感謝幾位拍檔的努力和配合。」