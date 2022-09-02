聲夢2︱趙紫諾首度挑戰唱廣東歌　 趙頌宜擺脫「一碌木」台風

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》舉行得如火如荼，最新一集亮點為「聲夢大魔王」Sabrina（趙紫諾），與「後起之秀」Maggie（趙頌宜）對戰，前者雖然唱功一直備受讚賞，但她依然未見鬆懈，繼挑戰打鼓及不擅長的跳唱，Sabrina將挑戰最大弱點「廣東話」，首度於該舞台獻唱廣東歌，雖然咬字仍有待改善，但歌詞中一些容易出現懶音的字眼，卻又表現不俗，原來導師Gin Lee曾與Sabrina探討如何學好廣東話：「你可以試吓睇新聞練發音，因為悶呀，咁就唔使驚畀內容distract咗!」

而早前憑與師姐林君蓮合唱《黑色柳丁》令人留下深刻印象的Maggie，今次夥拍林二汶合唱也不失禮，終擺脫「一碌木」台風，邊扭腰邊唱出《忘記他》，Maggie的亮眼演出令Eric讚嘆，至於Maggie於對戰開始前邀請藍隊吃飯，更親自買餸兼下廚，獨力炮製「聲夢排骨」及「傳奇雞翼」，讓眾人回味無窮，JW（王灝兒）邊吃邊大讚：「一定勁多人想追你囉，出得廳堂又唱到歌。」嚇得Maggie「尷尬癌」發作：「我哋轉個話題吖。」