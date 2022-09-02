周國賢紅館騷舞台設計有升降台　唱到爆喊向觀眾鞠躬

歌手周國賢（Endy）一連三場處男紅館騷今晚開鑼，圈中好友張繼聰與太太謝安琪、游學修和女友陳苡臻及許賢等捧場。之前因MIRROR騷發生意外，早前林家謙的紅館騷舞台設計刪減了不少升降台設計項目，而這次Endy的四面舞台設計簡單，台邊有個巨大鳥籠，但鳥籠內設有升降台，所以他唱完歌之後可以用升降台到後台，不用行樓梯。

演唱會在晚上8時40分開騷，台上有幾位戴着周國賢面具的Dancers出場，Endy出場時拿着結他，獻唱《第一次》揭開序幕，之後走入鳥籠內，獻唱《溫室氣球》時，除下身上長褸，露臂已令全場尖叫。唱完後Endy在台上跑了兩圈，向觀眾打招呼，活力十足的說：「紅館，你好！久違了各位。」

連唱多首歌後，Endy換了一襲拖尾日式服飾，一開口便向四面台觀眾鞠躬，邊抹眼淚邊說：「唔好意思，要你哋等咗咁耐！對唔住。」停頓半刻，直言忘記要講甚麽，笑言：「緊張過叱咤。」接着他感性地說：「有人用畢生氣力、山長水遠才買到個麵包，但有人起身牙都未擦開門就去到夢𥧌以求嘅地方，18年喇！有人1、2年就上到來紅館，我真係要攝高枕頭諗吓點解！我真係唔知，如果知，一早就上咗。」台下觀眾大嗌：「唔緊要呀！」Endy原本想繼續講，卻突然一遍空白，並叫觀眾不要嘈，擾攘他思緒，十分搞笑。

他稱好多年來幻想這個時刻，感謝各方單位時又再忍不住咽哽：「要多謝幫過我嘅不同團隊。有啲失散咗，有啲暫時溝通唔到，有啲喺彼岸先見到嘅朋友。」第二度落淚說：「有啲朋友短時間未必再見到，我長大了！我Ready喇！」