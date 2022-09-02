現時日本AV界癡女愈來愈多，但係睇得多都會厭，轉吓口味欣賞純情美少女可令官能神經煥然一新，今日就搵來兩位樣子純過蒸餾水嘅女優畀大家品評一下，佢哋唔係得個樣，身材仲婀娜誘人，夠晒吸引！

飢渴文青

好多女仔外表斯文，實際內裏不知幾咁身痕，好似架乃由羅就係其中之一喇！今年23歲嘅佢擁有鄰家女孩嘅味道，氣質溫文純真，近年佢仲鍾意文青系打扮，戴番副眼鏡扮吓文青，感覺煥然一新。身材纖巧細粒，但係麻雀雖小而五臟俱全，擁有一對D Cup美乳，加埋圓潤美股，體態相當誘人。

佢喺18歲投身寫真界，而且仲要係拍全裸寫真嗰種，認真搏到盡！到2017年佢決定下海拍AV，更得到AV大廠S1賞識簽做專屬女優，至今佢仍然為S廠效力。喺AV演出中，佢將床技發揮得淋漓盡致，而且體質敏感，好容易就爆發潮吹，為觀眾帶來強烈嘅視覺刺激。不過，最抵讚嘅係由羅樂於接受不同題材，亦表現出無比飢渴，睇住佢同男優激戰時流露出滿足同歡愉嘅表情，就已經係一種視覺享受！

架乃由羅

年齡：23歲

身高：5呎2吋

三圍：33D-23-33

甜美惹火

AV大廠S1有架乃由羅，而SOD都唔弱，廠內嘅專屬女優陣容亦有優秀嘅美乳妹妹，其中一位就係宮島芽衣。今年21歲嘅佢，氣質純真又清新，笑起上嚟更係甜美，令人窩心。除咗樣子吸引，身材亦惹火誘人，上圍一對E奶有睇頭又美觀，加埋雪白嘅肌膚，吸引力絕對唔會輸畀大波辣妹。

據聞佢喺參加千人拔選活動中，被SOD副社長睇中，而將佢帶到AV界，並喺2020年出道。不過，當時芽衣表示想去外國讀書，所以拍兩部AV作品之後就會引退。然而，究竟係宣傳定吹水老作就唔知，只知道佢引退唔夠3個月又話復出，仲一直拍AV至今。不過，大家都唔理佢到底係咪存心講大話，阿妹嘅AV演出確係值得欣賞，除咗投入度高，表情同肢體動作都能夠將快感表達，渾身上下都咁有戲！

宮島芽衣

年齡：21歲

身高：5呎1吋

三圍：34E-23-34

第1回合

鬥潮吹

宮島芽衣青春活潑又甜美可人，床上演出亦一流，而且投入度高，表情十足，令人睇得相當肉緊，不過講到潮吹功夫就真係差啲喇！相反，架乃由羅每次都會爆發出噴泉式潮吹，搞到床單都濕晒，認真厲害呀！

第2回合

鬥身材

架乃由羅肌膚嫩白，身材有前有後，上圍對D奶亦分量十足。而宮島芽衣近期勤做運動，身材弗咗好多，加埋對白滑E奶同結實美股，胴體婀娜誘人，相當吸睛。

第3回合

鬥演技

出道兩年嘅宮島芽衣喺SOD嘅調教下成長得好快，亦嘗試咗好多不同題材嘅作品，仲漸漸掌握到癡女嘅神髓，但係架乃由羅嗰種由心而發嘅飢渴態度，以及用心誘惑人心嘅演技就更勝一籌。

由羅更優勝

宮島芽衣樣貌同身材都相當吸引，演出亦好有水準，不過小弟就覺得架乃由羅嘅鄰家女孩氣質更加吸引，而且喺演出方面好識得掌握不同角色嘅特性，令作品每部都咁精彩，所以比芽衣更加優勝。