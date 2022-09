約女嘅指定動作,當然係去食番個浪漫燭光晩餐,只係本嚟正常嘅約會飯局,落喺四仔片廠手中,就會變成食色性也嘅色慾味道,箇中嘅情慾挑逗更係刺激香艷,就好似今日介紹嘅兩部作品咁喇!

老公有陰謀

人妻夜夜有飯局,當中竟然係局中局?講緊係呢套由DORCEL炮製嘅《Luxure: My Wife's Impulses》劇情,由四仔名導Herve Bodilis執導,搵嚟Freya Mayer、Clea Gaultier、Cherry Kiss等人氣歐洲脫星演出,故事講城中富豪妻Freya Mayer空虛寂寞,經常背夫偷食,食完晚飯再上床係指定動作,雖然佢頻頻出軌,但係老公卻一直不聞不問,原來呢一切都係老公嘅安排。

背妻偷食

由Pure Taboo製作嘅《Deny It All You Want》,搵嚟Vanna Bardot及Whitney Wright兩位當紅脫星演出,故事講男主角趁老婆出差工作,於是約女撐枱腳,跟住帶對方返屋企曳曳。早有預謀嘅佢細心地將屋企老婆嘅相收埋,更布置得勁浪漫,然而一切準備就緒嘅佢,最後能否如願一親心儀女郎嘅香澤呢?畀個提示大家,結局幾出人意表㗎!

碟評

食個晚飯都能食出情慾味,當中嘅滋味有幾正,四仔片廠以創意拍畀大家睇。喺今次介紹嘅兩套作品中,大家唔難發現均屬有故事性一類,而講到最令人印象深刻嘅,首推《Luxure: My Wife's Impulses》,唔單止劇情過癮,而且每位脫星都相當高質,優雅又身材好,令觀賞性大大提升。至於《Deny It All You Want》嘅故事亦味道十足,加上嬌喘連連嘅激烈床戰,官能刺激度一流。