約女嘅指定動作，當然係去食番個浪漫燭光晩餐，只係本嚟正常嘅約會飯局，落喺四仔片廠手中，就會變成食色性也嘅色慾味道，箇中嘅情慾挑逗更係刺激香艷，就好似今日介紹嘅兩部作品咁喇！

老公有陰謀

人妻夜夜有飯局，當中竟然係局中局？講緊係呢套由DORCEL炮製嘅《Luxure: My Wife's Impulses》劇情，由四仔名導Herve Bodilis執導，搵嚟Freya Mayer、Clea Gaultier、Cherry Kiss等人氣歐洲脫星演出，故事講城中富豪妻Freya Mayer空虛寂寞，經常背夫偷食，食完晚飯再上床係指定動作，雖然佢頻頻出軌，但係老公卻一直不聞不問，原來呢一切都係老公嘅安排。

背妻偷食

由Pure Taboo製作嘅《Deny It All You Want》，搵嚟Vanna Bardot及Whitney Wright兩位當紅脫星演出，故事講男主角趁老婆出差工作，於是約女撐枱腳，跟住帶對方返屋企曳曳。早有預謀嘅佢細心地將屋企老婆嘅相收埋，更布置得勁浪漫，然而一切準備就緒嘅佢，最後能否如願一親心儀女郎嘅香澤呢？畀個提示大家，結局幾出人意表㗎！

碟評

食個晚飯都能食出情慾味，當中嘅滋味有幾正，四仔片廠以創意拍畀大家睇。喺今次介紹嘅兩套作品中，大家唔難發現均屬有故事性一類，而講到最令人印象深刻嘅，首推《Luxure: My Wife's Impulses》，唔單止劇情過癮，而且每位脫星都相當高質，優雅又身材好，令觀賞性大大提升。至於《Deny It All You Want》嘅故事亦味道十足，加上嬌喘連連嘅激烈床戰，官能刺激度一流。