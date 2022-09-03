傳內地趕絕外文名　易烊千璽迪麗熱巴無辜「中槍」

本名楊穎的女星Angelababy，昨日（2日）被知名編劇汪海林爆料，指廣電總局要求外文名字的藝人改回原名，引來極大回響，更觸發其Fans與汪海林的罵戰。隨着內地網紅「辣目洋子」宣布改名，話題發酵至名字有4個字的藝人，令易烊千璽、迪麗熱巴躺着中槍！

內地經典劇集《鐵齒銅牙紀曉嵐》編劇汪海林前日在社交網爆料，表示：「楊穎不能再署名Angelababy，辣目洋子也必須叫個中國名，是廣電總局的要求，叫外文名或近似外文名的藝名，將不被允許。」此話一出即登上熱搜，網民議論紛紛，更有指名字有4個字的藝人統統要改回原名，當中內地網紅「辣目洋子」因參加綜藝節目《演員請就位》而人氣急升，近年在娛樂圈發展順暢，隨着汪海林爆料，她急急在社交網發文，稱由即日起恢復本名「李嘉琦」，從此以後不再用4字藝名，她還說：「我媽說，一切還是本來的好。」由於名字與「口紅一哥」李佳琦同音，為了區分，她着大家以後叫她「小辣」。

網民叫G.E.M.改名

「辣目洋子」改名，令汪海林的言論炒得更火熱，不少「4字藝人」如易烊千璽、迪麗熱巴等紛紛躺着中槍，但查實2人都是真名，不在影響之列，反而有網民提出最近改名「Gloria歌莉雅」的G.E.M.，應用回真名鄧紫棋。

事件不斷發酵，由於「Angelababy」這個名字在內地的名聲絕對蓋過真名「楊穎」，單是兩者的社交網話題量已相差近50倍，若不能用「Angelababy」對她影響極大！其Fans在社交網向汪海林炮轟，大罵他胡亂發文，汪海林當然反擊，指自己講事實，不明白為何要受攻擊，他更「辣埋」內地媒體說：「隨口說了句以為很多人都知道的事，引發這麼多驚詫和議論，網友驚詫也就罷了，媒體也會感到驚詫，你們是中國的媒體嗎？居然不知道嗎？」而Angelababy則未作任何表態，社交網帳號仍繼續用「Angelababy」之名。

據知，近年內地整頓娛樂圈力度愈來愈大，除嚴格要求藝人「德藝雙馨」外，娘味藝人亦統統被禁，「劣迹藝人」更絕迹幕前。題材審查方面，除禁止同性戀外，古裝片也傳禁止宮鬥等情節，服飾也有不少限制，令電影、劇集審批相當困難。

黃曉明遊樂園被囝囝當櫈坐

Angelababy因名字惹來關注，前夫黃曉明則因湊仔而成為熱話。日前他被拍得帶囝囝「小海綿」到北京一個主題樂園遊玩，他以黑Tee、黑帽、黑口罩低調上陣，「小海綿」則身穿紅Tee，非常醒神！早前被指掛住睇電話而冷落囝囝的他，今次徹底「洗底」，沒有睇電話之餘，更拖實囝囝兼為他擔遮擋太陽，睇巡遊時，他更將囝囝放上膊頭，而手拿玩具的「小海綿」眼睩睩四圍望，非常精靈！

黃曉明最近與小朋友相當有緣，在新一集綜藝節目《中餐廳6》中被大班細路包圍，日前又聯同演員徐崢、劉天池等，為父母到城鎮打工而被留在家鄉的「留守兒童」參演的劇場打氣。