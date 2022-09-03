【是日通勝】

農曆八月初八

壬寅年 戊申月 己未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：補垣、訂婚、動土

忌：針灸、出行、交易

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：5、15、29、33

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：愛情運欠佳，若發現感情出問題要及早正視。

金牛座：身體狀況受情緒影響，凡事要向好的方面想。

雙子座：處理感情問題忌拖泥帶水，否則會小事化大！

巨蟹座：幸運指數排第一，事業上有望取得理想成績。

獅子座：感情關係要用心經營，不要忽略另一半感受。

處女座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

天秤座：判斷力差，投資要審慎，衝動行事易墮陷阱。

天蠍座：可考慮發動求愛攻勢，有機會打破感情悶局。

人馬座：求財要循正途，鋌而走險有可能惹上官非。

山羊座：理財要審慎，不要被眼前的蠅頭小利蒙蔽。

水瓶座：運勢差但不用沮喪，穿青綠色衫對你有着數。

雙魚座：財運非常好，投資理財可望立於不敗之地。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）牛 惹是非

鼠：瑣事繁多，頭昏腦脹，尋求外援有必要。

牛：是日沖煞，講多錯多，謀事忌一意孤行。

虎：心情輕鬆，今天是陪家人享樂的好日子。

兔：人緣不錯，善於溝通，易獲得別人信任。

龍：事業運強，有利求職轉工，成功機會高。

蛇：貴人助力強，能夠妥善處理矛盾與衝突。

馬：精力旺盛，宜外出遊玩，會有意外驚喜。

羊：偏財旺，投資好時機，易有可觀進帳。

猴：眉精眼企，處事謹慎，沒有問題難倒你。

雞：易對異性動情，已婚者要謹記自律言行。

狗：運勢不佳，易犯小人，保持低調較着數。

豬：人氣上升，適合聯誼會友，可盡興而歸。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座下半年運勢（四）

山羊座：

家庭會成為你主要動力的來源，可能會想屋企人生活得好一點，或者考慮買樓換樓，如手頭並不是非常鬆動，真的要量力而為，不宜太進取，長遠來看，財政狀況會到年底才開始好轉。如感情關係遇上問題，尤其是8月的時候，嘗試給大家多些空間學習獨立生活，有私人空間去思考自己的問題，而不是強迫對方去改變來解決問題，或者會對大家都有好處。

水瓶座：

下半年不妨多到不同的地方走走，意思不是指出國旅行，可以是四圍去一些未去過的地方，認識不同的新朋友之餘，增廣見聞，說不定跟別人閒談之間有意想不到的收穫。愛情運一般，反而要留意自己有沒有一些壞習慣，會在不適當的時候影響跟伴侶之間的相處。把握幸運星在年底之前為水瓶座朋友帶來的工作機會，多勞多得，亦可能得到上司賞識而加人工。

雙魚座：

下半年財運相當不錯，手頭會比較鬆動，留意有沒有可增加收入的機會，不要怕蝕底，努力工作令上司對你刮目相看，多賺點錢令生活有更好的享受。愛情運平穩，但因為今年有吉星加持，尚有半年讓開心事陸續到來，心情好人際關係都變好，如果未有對象的雙魚座朋友不妨想辦法多交際，可以玩得開心之餘，又有機會認識新對象，小心體重有上升趨勢。