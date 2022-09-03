前亞洲先生黃竣鋒深圳遇襲：面皮跌落嚟

2012年參加《亞洲先生競選》奪季軍、當時被喻為「翻版古天樂」的黃竣鋒（Jason），本周一於吳志雄深圳開設之餐廳內遇襲，被兇徒連斬3刀，臉部、左手及左腰嚴重受傷，急送醫院搶救，並接受多個手術，直至昨日才能說話。

黃竣鋒昨於醫院受訪，他氣若游絲憶述當時情況：「嗰日係志雄哥（吳志雄）叫我、艾威、朱永棠去食飯，期間志雄叫我哋出去同啲客人打招呼，打完之後我就返入餐廳廂房，點知突然有個刀手走出嚟，攞住菜刀一劈就劈我塊面，之後再斬我隻左手同左腰，當時我成身噴血，仲見到自己塊面皮跌咗落嚟，當時我有閃開，否則佢斬正我條頸嘅大動脈，我一分鐘內死得。佢依家斬到我塊面好入，差少少連眼球都斬爆。」

疑被點錯相

從相片所見，黃竣鋒傷勢極之嚴重，面及手縫了超過一百針，單單面部已做了近6小時手術，現在仍未敢照鏡，更需見心理醫生，因一閉上眼就會見到當時情況，不能入睡。至於兇徒情況，他說：「當時已經捉到，交咗畀公安，我咁多年都冇得罪過人，畀刀手斬嗰一刻已經話佢斬錯人，我到依家都唔知發生乜嘢事，好似發咗一個好恐怖嘅噩夢咁。」

黃竣鋒原本10月會有電影及電視工作，現全部告吹，他最擔心在鄉下居住的母親及香港的家人：「我媽咪有心臟病，如果佢知道我咁，我驚佢頂唔住；老婆同3個仔女喺香港，我都唔敢同佢哋講。（醫療費點算？）志雄哥會幫我出，再之後嘅嘢，我都唔敢諗。」