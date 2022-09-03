黃淑儀同焦媛合作音樂劇　排練已有火花

藝人黃淑儀、焦媛合作音樂劇《伴我同行》，對於今次能邀請得黃淑儀演出，導演高志森非常興奮：「《伴我同行》電影係我同好友古天農喺上世紀90年代合作拍攝，喺香港上映三周，票房高達900萬。近月古天農不幸病逝，我希望以此劇獻給他，紀念我哋曾經合作拍攝這部有意義嘅影片。人人都會老，人人都會走，最緊要你生存嘅時候，你做過啲乜嘢？遺留低啲乜嘢？我非常投入、認同及喜歡黄淑儀，佢選擇咗戲劇。」

對於今次演出，黃淑儀則笑言﹕「我渴望演舞台劇很久了，高志森今次邀請演出，知道合作者係焦媛，呢套戲劇情又好感人。而且，1996年我和導演李潤祺曾經合作過電視劇《飄零燕》，佢嘅工作態度非常好，所以就決定接演。近期回港排練，同焦媛排練，雙方都已經產生到火花，我真係選啱咗劇本。」

黃淑儀亦非常欣賞焦媛，她謂：「佢是我最欣賞嘅舞台劇女演員，佢喺舞台劇演出上，無論肢體語言、唱歌、跳舞技巧都很高；2003年喺橫店拍攝《生命天使》時已認識佢，可惜喺戲入面我哋冇對手戲，但我睇過佢好多演出，今次能夠同佢一齊合作，都估唔到多年後能夠喺舞台劇方面同佢有機會交流。我感覺到佢為咗同我配合，事前做咗大量準備工夫，焦媛令我舒服地接到佢嘅對白，我倆之間一定能夠互相配合得好好。」