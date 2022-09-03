陳曉東示尹光為偶像　10月戶外騷預告會露肉

歌手陳曉東（東東）昨晚（2日）與音樂人伍仲衡在網上開live，東東將於10月22日在西九文化區舉行戶外騷，由於近日天氣時晴時雨，戶外騷有機會受天氣影響，他笑說：「準備會熱啲，唔驚嘅，（落雨？）都唔驚，跣唔低我。」他透露演唱會服飾方面，他希望造型高科技點，有3D打印效果和金屬元素，不過服裝指導方面就想他性感一點，他說：「我想設計特別啲。（會露肉？）咁開心，會做吓運動，驚太大汗，濕漉漉。」他稱收集了歌迷意見，演唱會打算會唱一些side track歌曲，像第一次寫的歌、重新篇曲的歌，亦想有電子音樂配合等。伍仲衡突爆東東原來很喜歡尹光：「佢話鍾意尹光啲歌，我都嚇親，不過佢又唱得好好。」東東隨意就哼了幾句尹光的首本名曲。

期間東東還開心share其演唱會海報，相中的他戴着黑超的大頭照，東東說：「呢張相喺三亞影，嗰日影專輯，叫攝影師順便幫我裁個大頭。我揸車去影樓要好長車程，沿途想精神啲，就係聽住尹光嘅歌。」東東稱未曾與尹光合作過，至於演唱會嘉賓方面尚未敲定，稍後便會公布，不過昨日已收到好消息，知道歌迷會內部優先訂飛反應不俗，感到十分開心。

今日（3日）正日生日的東東，透露將會工作中度過，他稱：「要錄節目，都係做正經嘢先（同老婆撐枱腳慶祝？）冇時間，佢都好體諒，因為好多工作要做，演唱會背後太太幫我打點好多，好感激佢。」還透露老婆會送他「戰衣」作生日禮物。