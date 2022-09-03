人氣兔兔 x 另類賞月　迎接中秋

說到即將迎來的中秋節，月亮和兔子都是其中不可或缺的元素，而它們近年會以不同形式出現，讓大家盡情去追月追兔。其實，以月亮或兔子為原型的卡通人物，平日已經相當受歡迎，要不與它們碰個面？

【璀璨兔月星辰】

來自台灣的人氣兔兔「肉包」近日登陸灣仔，由即日至9月12日，星街小區與emmaAparty聯手「Star．Moon．Bunny兔月星辰」中秋節藝術裝置，帶來3大賞月場景，包括「平靜如月」、「別看我，千萬要抬頭」及「閒聊碎念」，由「肉包」帶大家遊走發光圓月與星星吊飾之間，更有為星街小區量身訂造的獨家角色「星兔」加「萌」。

與璀璨燈飾及可愛萌兔合照之餘，活動期間還有「星願購物賞」，可憑消費換領月餅或購物禮券。另外，於9月4日至7日星街小區，還有中秋節燈謎比賽，在其社交平台專頁參與解謎遊戲，更有機會把「肉包」精美紀念品帶回家！

【Mrs Moon閃亮燈海】

早前T.O.P與Mr n Mrs Moon開展的「T.O.P x Mr n Mrs Moon．Chill爆豪華團」獲得不少「團友」熱烈支持，藉着中秋佳節，由即日至9月18日再為一眾「月光族」推出一連串Chill爆精彩的活動，除了原有的5大「Chill搞笑」打卡熱點外，還有「Mrs Moon 閃亮燈海」、Snapio x Mr n Mrs Moon中秋主題即影即有相框、社交平台的「勁舞臀大格鬥」，以及可憑消費換領的「笑裡藏燈紙燈籠」，令各「月光族」盡興而歸。