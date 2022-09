國際影壇盛事《第79屆威尼斯電影節》繼續舉行,荷里活新世代男神添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)昨日(2日)出席他主演的新片《Bones & All》首映禮,以紅色大露背上衣與長褲示人,打破性別界限,非常搶鏡!同場還有繼《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)後再次合作的導演Luca Guadagnino、女拍檔Taylor Russell與高爾絲域妮(Chloë Sevigny)。

片中添麥菲與Taylor飾演一對食人狂情侶,在80年代的美國展開一段旅程。電影於威尼斯反應極佳,獲全場觀眾站立拍掌10分鐘,觀眾還不斷大叫導演名字「Luca!Luca!Luca!」,還連累另一套競賽電影首映禮延遲舉行。