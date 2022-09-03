劉溫馨演奸角獲讚　想監製安排劇中拍拖

藝人劉溫馨在剛播映完的劇集《白色強人II》中首演奸角，獲讚演技亮眼，隨着劇集播完，她感到很不捨，早前便在家從頭開始翻煲，重溫片段，笑言會慢慢煲，不捨得看完。她稱劇中「張庭」的角色若不存在，便沒有這麼多故事發生，故笑言：「雖然角色好乞人憎，但冇咗我唔得，之後都做番個好人，有網民話之前好憎我，之後都鍾意番我。」

由於劇集有好的口碑，不少藝人都希望會拍第三輯，她稱：「想呀！希望監製會畀我一個伴侶，唔想成日一支公，個個都有拖拍，我就冇。」她稱與陳豪合作過兩次，第一次在《愛美麗狂想曲》中飾演陳豪的前度，今次在《白》與陳豪有一夜情，關係都是無疾而終，問是否想與陳豪再合作能開花結果？她笑說：「唔錯，或者派另一個靚仔畀我，畀我喺劇中嘗試吓拍拖。」她還記得在《牛下女高音》中與張振朗也是無好結果，所以笑言希望日後能扭轉命運。

近日無綫有不少綜藝節目，平日斯斯文文的溫馨想自廌上《開心無敵獎門人》，原因嗜辣的她喜愛吃wasabi，想去挑戰一下。另外，她又計劃明年農曆年返日本探望在當地居住的屋企人，她說：「幾掛住佢哋，以前每年農曆年都會返去，依家回港要3+4隔離，希望到時再少啲，或者唔使隔離就好。」