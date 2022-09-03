決定好晒玩咩遊戲！李政宰爆《魷魚》第二季已開始寫劇本

Netflix韓劇《魷魚遊戲》去年在全球掀起熱潮，男主角李政宰更憑該劇揚威國際，他昨晚（2日）亮相KBS新聞節目《News Line》，談到《魷》劇第二季的進度：「我在1、2個星期前跟導演黃東赫談過，知道第二季的整體結構已經定下來了，知道大約有多少個遊戲，以及有哪些人參與那些遊戲，導演已經決定好了，現在已經正式開始寫劇本。」

《魷》劇早前在美國艾美獎榮獲最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角、導演獎及劇本獎等13項殊榮，李政宰表示：「這是很有權威的頒獎禮，即使只是登上候選名單，已經是好開心的事，能有那麼多人為我們開心和祝賀我們，真的好高興。」問到扮演男主角成奇勳的他會否感到有壓力？他說：「雖然我不肯定第二季會比第一季成功，但我希望能把像第一季一樣的有趣和感動帶給喜歡第一季的觀眾，我們會努力製作比第一季更好的劇集。」

而1993年出道的他最近推出首部執導電影《Hunt》，電影的入場人次已接近400萬，有望突破達至回本的420萬入場人次，他受訪時特別多謝支持他的觀眾：「電影已經上映第4星期，我們還到戲院謝票與觀眾見面，能與他們見面真的好開心和好感謝。」他又指看到不少觀眾在社交網上載影評和感想，給了他不少力量，問到今後會否再執導電影，他便指暫時還未有想拍的題材，若今後遇到想挑戰的題材，很樂意再挑戰做導演。