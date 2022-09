《魔戒》前傳劇有黑人精靈矮人　被批為政治正確毀原著

Amazon平台將於9月推出奇幻經典《魔戒》前傳電視劇《魔戒:力量之戒》(The Lord of the Rings: The Rings of Power),成本高達10億美元(約78億港元),成為史上最貴電視劇。不過劇集開播前,已因破格起用黑人飾演精靈與矮人族,被批評為迎合荷里活左翼種族多元平權思潮,強行更改原著設定。

英國女星Sophia Nomvete飾演黑矮人,她受訪時指更改原著種族是為了帶來平衡:「我哋係修正緊影視行業嘅平衡,當然亦包括呢個系列,我希望亦影響好多將來嘅系列。啲角色都係由最適合嘅演員出任,但佢哋所做嘅係為唔同背景嘅人打開大門,有機會冒起。我係為未來世代開路嘅一份子。對未來世界嚟講,呢個就係佢哋版本嘅托爾金(原著作者),呢個就係我個女會睇嘅托爾金作品。呢個係佢哋時代,係好重要,我希望好多人會睇呢個奇幻作品時可以有共鳴。呢個係反映我哋生活緊嘅世界,我哋都係唔同嘅人,我哋會擁抱同發現新事物,去教人同去學習。」

飾演黑精靈的波多黎各男星Ismael Cruz Cordova則隱晦批評彼得積遜(Peter Jackson)導演的電影版「太白」:「個關注比以前更多……彼得積遜創作個電影世界好有價值,但我哋自此已經改變咗睇法。依家嘅討論係唔同,但睇返原著,個世界係好多元,唔只係種族,仲有思想。佢本身就係多種族,我哋依家只係增加唔同背景嘅人入去。」