中菜精選系列　滋味粵菜

本地精緻富創意的粵菜，不時推陳出新，大廚除選用時令食材入饌，還經常糅合創意打造新菜，有餐廳更推出抵食套餐吸引客人，大家的選擇就更多。

季節食材

這個季節當造食材多多，當中就有多種菇菌，灣仔香港君悅酒店中菜廳港灣壹號以此推出「時令精選」美饌，中菜行政總廚陳漢章師傅選用多款時令優質菇菌配以矜貴食材，炮製出多道香氣四溢的精緻佳餚，包括XO醬老人頭菌鮑魚滑雞煲、杏汁黃耳燴脆皮百花釀關西遼參、雞油菌鮮黃耳帶子蟹肉炒鮮奶、牛肝菌雪棗豚肉絲蒸龍躉柳等，以獨特的菌香豐富肉食及海鮮香氣與食味，成就一頓圓滿的季節料理。

矜貴海味

每逢過時過節，香港人都愛以矜貴海味打造一桌子盛宴，加添意頭和味道。由現時至9月30日，香港尖沙咀凱悅酒店高級中菜廳凱悅軒推出多款傳統海味特色菜，清涼的花膠話梅鹹桔水晶凍，膠質豐富，酸鹹並重令人相當開胃。竹笙海味帶子羹內有日本帶子、竹笙、海參、花膠和香菇，滋補溫潤。女士們最愛的黃湯燕窩釀竹笙，醇厚味濃。另外還有白肉瑤柱配柱侯牛肋肉、鮮沙薑乾魚鰾滑雞煲和剁椒青口乾吊桶仔蒸勝瓜等，每道菜都花足功夫。

菇菌新嘗

雲南菌菇除用來做成川菜，也可打造成不同風格的菜式。尖沙咀香港瑰麗酒店高級中菜廳彤福軒由現時至9月尾，推出全新雲南菇菌菜譜，當中包括鮮甜的雞樅菌勝瓜煮迷你象拔蚌、惹味的松苞菌葱爆和牛粒、清鮮的黑魚籽雞油菌涼拌魚皮，以及混合鮮松茸、松苞菌和雞樅菌的素食香煎鮮菌拼盤，每道菜都姑香撲鼻。

創意配搭

大廚經常發揮創意，讓客人不時嘗新。八月花近日除開設荃灣新分店，還推出全新粵菜餐牌。升級版的堂弄過橋酸辣星斑，加蟲草花、酸菜和鮮枝竹配搭，酸辣開胃。鐵板葱香脆皮海參，海參表面焦脆，入口多汁。椒麻醬爆雞甫選用去骨雞腿肉，以自家製麻辣醬加八角、豆蔻炒煮，再加點炸麵包絲，香辣惹味。其他有松子竹笙魚米、原來豆腐窩等菜式，配新增西式茶和冷泡茶，搶眼又啱打卡。

香檳配菜

美味的中菜配香檳，滋味更佳。金鐘香港港麗酒店高級中菜廳金葉庭於逢星期一至四推出夏日嘗味晚市套餐，經典兩小碟可從蜜糖汁叉燒、明爐吊燒鵝、芝麻海蜇絲或迷你炸蟹鉗揀選其中2款，選用日本特大帶子打造的窩巴燒汁帶子，口感豐富。還有清爽的鮮百合露筍炒東星斑球，主食可選炒飯或鮑魚汁撈麵，甜品有脆皮龜苓膏，套餐為每位客人提供1杯指定香檳，配搭時更美味。