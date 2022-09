有「美魔女」之稱嘅藝人顧紀筠昨日(2日)喺社交網貼出佢60歲生日相,相中見老公陳仕煒大送驚喜,喺地板上鋪上鮮花砌成的「HBD MY LOVE」,令佢笑得非常燦爛,喺貼文寫到:「Thanks to you all for these surprises! Happy Birthday to me!!」

之後其繼子陳浚霆(Andrew)亦喺社交網上載童年與顧紀筠嘅合照,寫到:「親愛的,祝你生日快樂,多謝你令我的童年過得非常圓滿,令我的童年過得一啲都唔橙(慘),反而多姿多采和充滿愛,希望繼續能成為你的驕傲,繼續向目標進發!」睇得出二人嘅感情相當深厚,認真Sweet呀!