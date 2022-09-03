黃竣鋒深圳遇襲　發聲明指冇得罪人希望盡快徹查事件

前亞洲先生黃竣鋒日前於深圳遇襲受重傷，兇徒雖已被捕，但暫仍未知行兇原因，東網獨家報道其受傷消息，掀起各界關注，今（3日）黃竣鋒發聲明指自己沒有得罪任何人，今次受傷實屬無妄之災，希望有關當局盡快徹查事件。

聲明如下：

就本人黃竣鋒於2022年8月29日於深圳遇刀手無故襲擊，連中三刀受重傷，並一度有生命危險事，本人現聲明如下：

1）我的行事作風磊落光明，並未覺有開罪他人的行徑。

2）本次受襲，我的臉部、左手、腰部分別受刀手三刀襲擊，其中臉部受到重創，按醫生解釋如臉部受傷位置略差些毫，即足以短時間內喪命。

3）我於治療期間細思原由，實在未能想到受襲原因，認為本次受襲是「無妄之災」。

4）我促請有關當局嚴正查明此案，還事件真相、還本人公道。

5）我感謝各位朋友的關心，點滴在心頭，他日必定面謝各位。

黃竣鋒

2022年9月3日

至於黃竣鋒遇襲當日，同枱食飯的艾威、吳志雄，兩人都不願多談，艾威透過短訊回覆：「我已身在河北工作中，其實我完全不知道發生甚麼事，是別人的事，我亦一切安好，祝工作順利，身體健康！。」吳志雄亦指自己身在杭州，不想再多談事件。而黃竣鋒太太亦已知悉老公情況，相當擔心。