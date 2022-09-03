果粉聚焦：iPhone 14藥丸屏設計流出

Apple將於9月8日凌晨舉行Apple Event發布會，隨着日子臨近，有關新iPhone的傳聞亦愈傳愈烈。最近便有國內爆料者引述iPhone代工商富士康消息，指iPhone 14 Pro與14 Pro Max的前置鏡頭位置將變成「藥丸形」，而非之前流傳像「！」的橫置感嘆號形狀，並在同一模組嵌入前置鏡頭與Face ID元件。

消息又指所有Pro機型都會用上白色包裝盒，而之前盛傳大屏版本將以iPhone 14 Max及iPhone 14 Pro Max命名，但從日前網上流出的新版MagSafe Clear Case原廠機殼所見，新機似乎會以iPhone 14 Plus命名，若屬實即又重回iPhone 8時大屏機的命名方法，果粉們又要重新習慣。

同場加映：

八達通宣布推出Apple Pay獨家消費推廣優惠活動！即日至2022年9月30日推廣期內，新客戶只須轉移實體八達通卡或於iPhone或Apple Watch加入全新八達通卡，並登記此推廣，之後由登記日起計的30日內，以此八達通卡作的消費交易即可享10%回贈，最高可獲$200八達通增值額。目前iPhone或Apple Watch內的八達通卡儲值限額為港幣3,000元，並於全港超過16萬個交通、餐飲及零售點消費。