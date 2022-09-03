連詩雅愛犬健康急轉直下：有心理準備佢隨時會走！

藝人連詩雅（Shiga）、林凱恩、趙希洛和陳爽等今日（3日）出席慈善寵物活動，林凱恩和趙希洛更帶同愛犬出席，Shiga稱以前都會帶貴婦狗Pinky出席慈善活動，不過近日愛犬近日健康急轉直下，令她十分擔心，她說：「佢15歲，患有白內障，睇唔到嘢，衰退得好快，已經唔認得人，出入都要抱，都幾嚴重，今日咁熱所以冇帶出來。」她稱已有心理愛犬隨時會走，故不用工作時都會多陪伴。

提到男友陳家樂在大陸工作多時，應該差不多返港，她說開心大家現在各自有工作的日子，透露近日自己亦有新歌推出，愛情得意的她，卻要唱慘情歌，會否有難度？她說：「唱出以前嘅愛情經歷。（依家咁開心會唱唔到慘歌？）我係演員嘛！做呢行最好玩係，可以成日挑戰自己，入錄音室之前心情都OK，入到去就一下子情緒爆發，推向另一個境界。」

問到錄歌時，回想同男友拗交的場面以幫助入戲？她直言想不起與男友有拗交，讚男友好遷就她，自言對人也不惡，會溝通。她說之前拍《絲打圍爐》節目時，訪問了陳豪分享夫妻之道，獲知夫妻間設定了一個「暗號」，當拗到面紅耳熱時便出動暗號，雙方就會冷靜下來。她直言想倣效，與男友設定專屬「暗號」。她稱沒有打算邀男友上節目，認為觀眾未必想睇，自己也覺得尷尬。