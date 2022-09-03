就是青春︱洪韻騏梳髮陰頭　獲欽點唱劇集主題曲

「翻版炎明熹」洪韻騏（Wincy）聯同香港開電視節目《就是青春》的17位學員，齊集流浮山拍攝主題曲《不讓青春留白》MV，眾人需在幾架飄移的賽車包圍下勁歌熱舞，Wincy不諱言大呼好型，但同時淆底，指一眾學員的舞步均不得出錯，否則很容易受傷。

以齊陰頭現身的她受訪時，拿出梳整理前額髮陰，被取笑學足師姐炎明熹，Wincy尷尬表示其髮型已維持多年，只曾於拍攝造型照時，嘗試過分界Look，更笑說：「佢啲頭髮厚啲！」對於未比賽已被欽點唱劇集主題曲，她透露有留意網上評價：「有網民話鍾意我把聲，亦有人把聲同Gigi好似，跟足佢咁，但我覺得唔一樣。（話你係大熱有壓力？）又唔覺得自己係大熱，大家到時睇吓其他參賽者表現，就知佢哋都好勁，唱歌跳舞都好叻，我本身有芭蕾舞底，所以啲舞步都跟到。」

早前完成DSE考試的她，透露現時報讀音樂專科課程，並已開學兩日，問到可有被同學認出？她說：「我哋暫時都未自我介紹，又戴住口罩，同埋我全角落頭，所以未認到我。（今日咁熱拍MV好辛苦？）辛苦，頭先影相都瞪唔大對眼，希望啲相唔好咁樣衰啦！」