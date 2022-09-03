【女生福利時間】韓國先生、澳洲消防員爆肌出場！

絲打們，最養眼、最療愈的時刻來了！準備好「醫肚」的話，就別錯過以下為大家奉上的「美點雙輝」。先出場的是剛出爐的2022韓國健美先生三甲人馬，然後是女士們期待已久的澳洲消防員2023年慈善月曆造型；兩組來自南半球的型男，雖各具不同Style，卻有一個共通點，就是同樣擁有健壯胸肌和腹肌，身材好到讓人隔着螢光幕都臉紅心跳！

韓國先生前三甲

今次一共有37位型男參加韓國選美先生大賽（Mister International Korea Pageant），每一位都超有魅力，年齡最小只有20歲。職業更是五花八門，有運動員、健身教練、飛機師、音樂家、牙醫等，絕對不是空有顏值和肌肉的繡花枕頭。近日前三甲結果出爐，冠軍由同時是足球員和模特兒的16號金希元（김희원/ Kim Heewon）拿下。亞軍有兩位，分別是12號金裕秀（김유수/KIM Yousoo）和13號李龍宇（이용우/LEE Yong Woo）。季軍則由34號金鎮旭（김진욱/KIM Jin Wook）、30號柳秉恩（유병은/YOO Byeong Eun）和25號洪錫鎮（홍석진/HONG Seok Jin）二人捧走。相信大家看到這幾位得獎韓國先生的照片，都會被他們的魅力迷倒！

2023澳洲消防員月曆

來到9月，又可以提前思考吓想換甚麼月曆，不如換一款既養眼又可以做善事的？澳洲消防員月曆是全世界最暢銷的消防員月曆，適逢今年是機構創辦30周年，因此特別推出9款日曆，其中7款就有猛男消防員出鏡。除了大Show裸上身獨照、超陽光的水上活動濕身照，更有數年前已引爆話題的動物合照系列。

值得留意的是，今年「澳洲消防員月曆」注入不少新血，像是擔任「消防員與貓咪」主題封面的小鮮肉便是新面孔、笑起來超陽光的Mathew Ross，將小奶貓放在肩上的畫面簡直萌翻天。另外，擔任「獨照經典款式」封面的猛男Ricky Smith的滑板遛狗模樣亦也型到一個點。再加上其他爆肌消防員齊齊的加持，令人眼睛捨不得從他們身上移開。據悉此系列澳洲消防員月曆已為各大慈善機構籌集了超過340萬美元善款，想落柯打爆買這些月曆回家兼做善事的，不妨上官網看看，每款售價只需約HK$123（A3尺寸的限量版本約HK$144），手快有手慢冇！