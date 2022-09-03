鄧麗欣拉大隊捧場　送王菀之「美女廚神」燈牌

有份主演電影《飯戲攻心》的王菀之（Ivana）近日正忙於演出舞台劇《Proof求證》，《飯》片導演兼編劇陳詠燊帶同太太、鄧麗欣、陳湛文以及有份拍彩旦的王丹妮，昨晚（2日）拉大隊捧Ivana的舞台劇場及到後台探班。

Ivana演畢舞台劇後到後台與眾人相聚，陳湛文送上蔬菜花束，他笑言：「你係我哋嘅美女廚神，完成劇力萬鈞嘅舞台劇後必定好肚餓，所以送你一束特別嘅花。」她指對方從來都沒有這樣稱呼過自己，陳湛文腦筋急轉彎說：「我平時叫你豬豬吖嘛！」並提議用蔬菜花束整一個沙律拼盤，她表示十分願意為大家下廚。

至於陳詠燊與鄧麗欣代表電影團隊送上「美女廚神」燈牌，跟Ivana戲中一角相符，Ivana自誇：「我一出世已經有呢個稱號，所以已經習慣晒。」對於戲中家人特意前來探班，Ivana大感窩心：「佢哋最貼心係見到我依家瘦咗有番條腰，所以送咗好多菜畀我。」鄧麗欣安忍對方說：「一直都知你有腰。」

另外，王丹妮對Ivana在舞台劇的表現十分讚賞，坦然獲益良多：「好好睇，很多位令我睇到好心酸，雖然有好多長對白，但演員處理得相當好。」