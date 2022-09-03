就是青春︱康志維被封「翻版林家謙」　壓力大口震震

「翻版林家謙」康志維（Edmond）為香港開電視節目《就是青春》拍主題曲，大抵未習慣認對傳媒，拍照時不自然之餘，就連受訪時也口震震，他坦言性格向來怕醜，故需時適應，對於被喻為「翻版林家謙」，Edmond表示為此感壓力，更說：「我嘅才華仲差好遠。（覺得邊方面仲似佢？）講嘢同埋性格都似。」更指現時忙於練歌，為本月中首場賽事備戰。

參賽者年紀最輕、僅得13歲的趙啟嵐（Matt）及司徒泆（Haru），被問到可有感年紀細有着數？二人同聲指只是青春一點，但一眾參賽者都很有熱誠，有共同目標唱好歌、跳好舞。剛升中一的Haru，表示同學們均支持他參賽：「初頭係有少少辛苦，因為都係第一次參加音樂比賽，同埋啱啱先學跳舞，仲未跟得上，好在有學咗1年半嘅Matt分享跳舞嘅嘢畀我，好多謝佢。」更指現時日練3小時唱歌跳舞，1星期上3堂跳舞課，務求正式比賽時有好表現。

問到可有留意無綫的《聲夢傳奇2》？Matt與Haru表示有捧場，更對同是13歲的大熱Sabrina有深刻印象：「佢唱歌好好聽，所以都要向佢學習。」而明日才踏入13歲的Matt，則揚言有意與父母、久未見面的親友食飯慶祝。