本日日本：《E.T.外星人》40周年　必掃紀念潮物雜貨

由史提芬史匹堡執導的經典科幻電影《E.T.外星人》（下簡稱E.T.），在1982年上映時叫好叫座，更力壓《星球大戰》一度穩坐全球最高票房電影達10年，適逢今年係該電影上畫40周年，各界都有慶祝活動，不少日本潮牌亦與《E.T.》合作，以電影的名場面及人物為主題推出一系列家居用品及時尚配飾，看見E.T.的可愛模樣，身為粉絲絕對想據為己有呢！

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經典場面 驚喜重溫

日本時尚服飾品牌niko and...剛推出的《E.T.》系列商品種類甚多，設計方面主要採用了電影中的名場面，亦使用戲中主角Elliott及E.T.等的美術畫作來炮製，其中大熱之選有印上不同甫士E.T.圖案的軟綿綿抱枕，另外印有月亮下騎單車飛過山谷等畫面的拖鞋及地氈亦同樣吸引。亦有印上指尖互碰等圖案的鏡子，一面是正常鏡，一面是放大鏡子，出街補妝好啱用。還有各式T-shirt、可換錶帶手錶、毛巾、無線耳機、雨傘、時鐘等，即日起於日本全線niko and...分店及官網有售。

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人氣車款 復刻再現

有睇過《E.T.》的朋友，肯定對主角Elliott載着E.T.騎單車的畫面印象難忘，於戲中登場的BMX單車車款當年更掀起了熱潮，而負責生產的日本單車品牌Kuwahara日前宣布，將於今年秋天推出復刻版本「E.T.40」。復刻版外形可謂跟足了電影中的模樣，不過用料卻有所提升，例如車架以4130鉻鉬鋼製成，並採用高品質花鼓及名廠Dia-Compe出產的Brake等，而車身亦貼有E.T.官方嘜頭，售¥99,000（約HK$5,643）。

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可能手機殼 朝夕相對

如果想跟E.T.朝夕相對的話，則不妨留意由手機周邊產品生產商gourmandise推出的《E.T.》系列，包括有手機殼、行動電源及伸縮手機支架，其中手機殼採用了帶點懷舊美式情懷的設計，除了有月亮下單車飛天的招牌畫面，亦有採用少女漫畫風格畫像的圖案，帶出不一樣的可愛E.T.味道。手機殼對應iPhone13 及iPhoneSE等型號，而行動電源採用Type-C插頭，容量為4000mAh。以上產品於gourmandise官網有售。