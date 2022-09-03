MC孖洪嘉豪開騷交換歌唱　勁歌熱舞High爆全場

歌手MC（張天賦）與KAHO（洪嘉豪）於九展舉行一連3場演唱會，一票難求之下，座無虛席，單是歌迷應援物已塞滿場館場外，變了打卡遊樂場。MC及KAHO亦作出新嘗試，有多Part勁歌熱舞，並且互相交換歌曲來唱，令歌迷耳目一新。

演唱會開場，2人就勁歌熱舞，令觀眾High到飛起，跳唱完畢，兩人都喘着氣同觀眾笑言：「嘩，收貨啦？呢個開場！係咪值回票價先？」MC開心說：「尋晚綵排都冇咁喘，真心有觀眾係到真係喘啲！不過我覺得自己都好似幾有跳舞天分？係咪？」觀眾即大叫：「係呀！好正！」KAHO又即問歌迷，「我都唔弱係咪？」連隨獲得不少掌聲。

2人於台上，拿出一粒大骰仔，MC說：「剛剛唱完兩隻歌，依家二選一！睇吓邊個獨唱先！我哋用『殘酷骰仔』決定邊個唱先！經過採排發現，跳完2隻舞再即唱Solo，其實好辛苦，所以其實我哋都唔想做唱先個個…哈哈。」KAHO問觀眾：「你哋想邊個唱先？」有觀眾大叫 MC ，最後KAHO擲骰擲中自己，MC即開心到幾乎彈上天。

KAHO獨唱3首歌後，接着到MC Solo，一口氣唱了3首歌，分別帶新歌送給歌迷，又合唱了陳奕迅的《最佳捐友》，MC叫歌迷珍惜友情親情，不要失去才後悔。來到演唱會最後部分，再一輪勁歌熱舞後，MC說：「最衰排舞時冇拍下Making Of ，否則真係應該畀大家睇睇當時的KAHO，最初排舞，佢不停投訴。」KAHO說： 「係喎，人生黑面黑到爆！」MC再說 : 「係呀，差啲我就發脾氣添！」KAHO表示：「其實我哋真係好畀心機，呢次唔係叫『郁』，真係叫跳。」MC說：「所以大家應該睇到我哋付出咗好多第一次。」觀眾掌聲歡呼雷動。MC又話為個騷減肥最少減了4kg，觀眾即大叫他「除衫！」搞到佢尷尬傻笑耍手話：「未得啦，未到呢個位。」