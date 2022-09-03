戰鬥力Up！電競補品巡禮

打機要勝人一籌，除咗天分同努力外，配件都好重要。最近市場就有大量新「補品」上市，用完保證大家Power Up！

老變按摩椅

電競天王椅V變形金剛系列靈感來柯柏文及大黃蜂，分別用上紅藍黑及鮮黃色作為主色，並在腰枕印上博派標誌，相當醒目！椅身內置獨家V手按摩科技及360°按摩滾輪，沿着肩膀位置並對準肌肉抓捏、揉捏及捶打，「摙」走深層痠痛，紓緩因長時間打機引致的肌肉繃緊。另外，座椅、頭枕的高度、傾斜度皆可自由調校，兩邊扶手亦可4向調整，確保用家視線與屏幕保持最佳角度和距離，同時椅背可向後大角度傾斜至145°，方便小休時後仰休息。

空間音訊耳機

SteelSeries Arctis Nova 7電競耳機採用Nova聲學系統，配備高保真音訊，與Sonar音訊軟件套裝配對後提供360度空間音訊，讓玩家更容易聽到遊戲中的微妙細節。它可經2.4GHz無線技術與藍牙同時收聽兩個音訊頻道，並在PC、Mac、PS與Switch之間切換，另配備ClearCast Gen 2 麥克風，有助消除隊伍聊天時敲鍵盤時所產生的噪音。另一賣點是具備38小時超長持久電量，而且充電15 分鐘就可用6小時。

高顏值鍵盤滑鼠

Logitech G G705雙模無線藍牙滑鼠與G715雙模無線藍牙鍵盤是Aurora電競系列最新成員，特色是輕巧高顏值，前者重量僅有86g，並採用弧形邊線設計，手握時貼合手部曲線，而且按鍵音量特別降低，讓玩家專心打機；後者短版尺寸適用各種場合，配備紅軸和茶軸兩種軸體，降低敲擊音量的同時保留回饋感，另搭配白雲造型掌墊，使用鍵盤時墊在雙手下方，打機倍感舒適。