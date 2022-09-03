蘇永康冇耐性輸唔起　被方力申爆最愛講粗口

J2台節目《鋪鋪Poker》由郭偉亮（Eric）、方力申，以及J2ers陳欣茵及胡美貽主持，今晚（3日）播出最新一集，主角為Eric Poker之友蘇永康，並邀來有「香港撲克教父」之稱的Ricky擔任派牌專員，派牌之餘更與大家分享Poker小知識。

蘇永康與Eric兩位Poker友一碰頭即大講Poker奇聞，除了親眼目睹「四條輸同花順」的離奇「事故」，蘇永康又大爆Eric是馳名「Poker翻身王」：「得番2百蚊碼都可以翻到身，佢試過好多次。我就笈手A都可以輸。」他續指自己「耐性欠奉」，不太適宜玩Poker：「我連打邊爐都冇心機，啲雲吞成日生嘅就食咗落口。」除了冇耐性，他又坦言輸唔起：「輸幾百蚊都冇乜事幹嘅，輸幾千蚊我會好嬲怒，但我買件1千蚊衫完全冇問題喎。」方力申隨即踢爆說：「嗰啲仲要着喺底，得個領邊。」節目所見，蘇永康玩Poker時相當沉默，與擅長耍心機的Eric有天壤之別。至於欣茵及美貽則各有特色，前者是「Fold王」、動不動就棄權；後者則愛拋浪頭，更一度成功Fake掂小方，場面爆趣。

2017年升呢爸爸的蘇永康，笑言面對小朋友不能沒有耐性，皆因「盞自己冇命」，直認是嚴父的他，透露與太太約法三章，就是大家不會在對方「教仔」時插手。他又提到阿仔愛模仿他說話，小方聞言即嚇至「眼凸」追問：「你句句都有粗口㗎喎，我入咗行之後，圈入面講粗口最好聽嘅就係阿公（蘇永康）。」

節目中話題不絕的蘇永康與方力申，原來不但曾是同公司師兄弟，蘇永康更跟過方力申契媽Christine Samson學唱歌，現在又跟對方學習如何做老師教唱歌，足證與方力申相當有緣。