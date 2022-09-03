黎燕珊向難度挑戰　有興趣再做文武生

藝人黎燕珊、陳美齡（Agnes）、林建明、文雪兒等，今日（3日）現身粵劇記者會，她稱以前拍電影也試過做文武生，知道「吊眉」的辛苦之處，揚言希望向難度挑戰，有興趣再演。現場見她左手腕戴了護腕，透露近日忙於搬屋裝修，不慎跌傷，新居有個平台，揚言差點便跌落街。她說：「早排打風地濕，睇裝修時，跣腳跌倒，已經跌得好有技巧，用手撐住，聽到啪一聲，好論盡。」

上月中跌倒至今，她沒有看醫生，自行捽藥油醫治，初時連扭毛巾也乏力，現在慢僈痊愈，她說：「朋友覺得我係超級媽咪，跌親仲要痛咁耐好少有，真係唔認老唔得。」不過熱愛工作的她，受傷仍然開工，拍無綫劇《本尊就位》飾演黃嘉樂媽咪，笑言又多了一個兒子。

陳美齡和林建明現身支持出品人彭美施，林建明一見Agnes大表興奮，表示已40多年無見，直言是其粉絲，一直有留意及追蹤Agnes的社交平台不時點讚。Agnes聞言開心表示，看她的笑容感覺好似見到太陽一樣。

Agnes稱對粵劇並沒有研究，亦很少看，不過近日聽到不少有關粵劇的資訊，引起她關注，她說：「我好鍾意睇武打，如果11月唔使隔離嘅話，我會特登飛過來睇，好期待。（有興趣挑戰粵曲？）我未試過，但網上睇過任劍輝及白雪仙唱《帝女花》，好聽到不得了，我把聲比較嬌，應該唱到。」揚言這齣劇將來若到日本演出，會自焉幫手做宣傳大使，相信日本人都會很喜歡看。

現場林建明對劇中4位文武生十分感興趣，她說：「係眼前一亮，咁後生，個個都鍾意。」並點名《呂布情傾貂蟬》的文武生王志良打得非常好看。Agnes稱每位文武生都各有獨特個性：「覺得年輕女士，除咗認識台上嘅佢哋，如果認識台下嘅佢哋，就會對粵劇有興趣。好似日本都會有年輕女士及太太追捧年輕老倌，同MIRROR 都差唔多樣，只係年紀大少少。」

藝人文雪兒出身自京劇世家，從小受京劇演員父親耳濡目染影嚮，自小便開始練功，她說：「幾歲就睇住爸爸教七小福打觔斗和練功夫，自己都演出過兩齣折子戲，知道做粵劇嘅辛苦，所以睇佢哋文武生及花旦嘅演出時好肉緊。」她稱初時父親教她功夫，主要為強身健體及筋骨柔軟，之後由三家姐元秋教她刀槍劍。她稱小時候都有被父親體罰，但稱父親對七小福更加嚴格，打得特別大力。本身有武功底子關係，她坦言也心癢癢想再演粵劇，如果演武戲就要多操練，始終放低了一段時間。