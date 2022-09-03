艾威曾花百萬幫太太醫病　首度披露離婚非一時衝動

藝人艾威接受電台訪問，首度披露了2年前選擇跟太太Lisa離婚的真相，坦承2020年3月賣掉西貢村屋時已計劃了離婚：「賣屋時已計劃好要行這一步，所以不是倉卒的決定，亦非一時衝動，因為2年前我已年過60，真的不涉第三者！其實問題存在很久，是兩個人步伐不一致。可以沉重些形容，是兩個人在一起時，我的孤獨感更加大。我有給過機會自己去嘗試挽救，對方無挽救，因為她並唔知情，亦根本不當時甚麼一回事，甚至乎到今日，她仍然相信艾威仍喜歡她，終有一天會回到她身邊。」

問艾威是否先主動提出離婚，他說：「可以說我先提出，我說過如果我們之間一直有問題解決不了，就無謂再糾纏下去。因為時間愈長感情愈深，分開就愈傷愈痛，當時我61歲，會感受到自己年紀愈大愈走極端，其實我們一齊之後，我的脾氣愈來愈差，愈控制不到自己，真的是我問題。現在分開了，反而我們會相安無事，脾氣反而變好。」

因了解而分開，所以艾威與前妻至今仍再見亦是朋友，前妻會幫艾威照顧愛犬，亦會協助Lisa的生意，並問關係這麼好有否機會復合，艾威再說：「我真的不敢講，因為人的思想會時間轉變，但以我目前的狀態，我只會說不會。」