【是日通勝】

農曆八月初九

壬寅年 戊申月 庚申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：晚上11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：拆卸、掃舍、祭祀

忌：安床、動土、安葬

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：19、29、34、37

幸運顏色：灰、黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：身處逆境要保持開朗，理財投資要格外小心。

金牛座：事業發展一帆風順，沒有甚麼問題能難倒你。

雙子座：生活稱心如意，宜趁順境時報答對你好的人。

巨蟹座：運勢平穩，心情舒暢，多用橙色可增強人氣。

獅子座：事業遇挫折，有疑難要提問，避免鑽牛角尖。

處女座：感情關係出現小風波，坦誠溝通就能夠平息。

天秤座：愛情事業兩得意，今天有望把夢想變成現實。

天蠍座：工作運稍遜，正視溝通問題，有助扭轉頹勢。

人馬座：感情關係受考驗，甚至質疑另一半是否可信。

山羊座：告別不切實際的想法，以免事業發展陷困局。

水瓶座：運勢欠佳就更應提起精神，否則會頽上加頽。

雙魚座：無風無浪，只要明白平凡是福，心情會更好！

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 人緣旺

（跌）虎 心情差

鼠：心情愉快，思路清晰，處事有條不紊。

牛：人緣運轉佳，一切人事問題均有望化解。

虎：是日沖煞，心情起伏，想法易變得消極。

兔：事業上不乏好點子，建議大膽表達出來。

龍：求知欲強，找本好書細讀，可充實自己。

蛇：運勢旺，適合與家人一起享受歡樂時光。

馬：謀事阻力大，需要做好迎難而上的準備。

羊：魅力沒法擋，今天有結識新朋友的機會。

猴：人氣上升，從事服務業易獲得客戶支持。

雞：理財有道，財源廣進，易有意外進帳。

狗：抽空出席喜慶場合，可為自己帶來好運。

豬：爛桃花纏身，已有伴侶者必須自律言行。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

婚後進取心強且易成功的男人面相

俗語有云：「男怕入錯行，女怕嫁錯郎。」婚姻是女人的第二次生命，選擇一個進取心強、能讓妻兒過上好日子的男人顯得尤其重要。究竟婚後責任感強且易取得成功的男士有哪些面相特徵呢？

眉毛之間開闊：

眉毛之間較開闊，且沒有細碎眉毛相連接的男人，通常心胸比較寬廣，不會斤斤計較，在處理人際關係方面有很強的能力，尤其是在結婚之後，為了家庭努力，能夠很好地處理家庭與事業的關係，得到妻子和家人的支持，事業亦有所作為。

下巴圓闊：

下巴圓闊的男人通常能力出眾，為人守信，做事有責任感，在人際方面擁有好的人緣，屬興旺家運的一種面相特徵。婚後對家庭有責任感，疼愛老婆。

鼻子高挺：

鼻子高挺的男人最有富貴命，性格溫和，憑着堅定的毅力和聰明的頭腦，能夠闖出一番事業，無論婚前婚後都能讓妻兒過上富裕生活。

耳朵豐隆有肉：

耳朵代表一個人的智慧和福氣，如果男人的耳朵大而豐隆有肉、且有肥厚耳垂的話，通常比較聰明，懂得識時務與善解人意，很擅長與人交際溝通，婚後自然變得成熟穩重，對家庭有責任感。