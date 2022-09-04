短片平台吸金榜！BTS年賺7,800萬贏BLACK PINK

除了唱碟銷量、演唱會及廣告收益外，近年不少韓星經營的官方短片頻道亦成為主要收入來源，無論上傳Hit歌MV或是分享日常生活的視頻，亦因頻道訂閱者眾多，令每條短片點擊率動軋過億次，帶來超豐厚廣告收益。

韓版《福布斯》日前公布「2022年韓星短片平台吸金榜」，高踞榜首是擁有7,050萬訂閱者的防彈少年團（BTS）官方頻道累計點擊高達173.1億次，年吸逾7,800萬港元榮登No.1。而擁有7,980萬訂閱者稱霸全球的BLACK PINK，合共上載了395條視頻，每年帶來逾6,300萬港元收益，屈居吸金榜No.2。至於曾憑神曲《江南Style》蜚聲國際的男歌手Psy，官方平台分享了119條短片，每年為他進帳逾2,800萬港元，高踞No.3！

人氣男團Seventeen進佔第4位，官方平台每年帶來高達2,000萬港元額外收益。女歌手宣美以1,900萬港元躋身吸金排第5位，亦是排名最高的Solo女歌手。人氣女團aespa、ITZY與(G)I-DLE各自的官方視頻平台，分別年吸1,400萬、1,300與1,210萬港元，依次位列第6至8位。