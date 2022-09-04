負笈英國早作準備　UCAS 2023接受申請

2023年度的UCAS已經開始接受申請，同學須取得最少三科554至444及IELTS 6.0分的成績，值得注意的是醫科的截止報名日期會較其他學科為早。（客戶提供）

【營業資訊】英國擁有優良的學術傳統，一向都是港生留學的熱門之地，惟到英國升學的每一個步驟都需要長時間準備，由選校、報名到申請簽證，都有不少需要注意的地方，加上2023年度的UCAS（英國大學聯招系統）於9月6日開始接受報名，有意的家長和同學宜及早開始準備，了解更多升學資訊，爭取入讀心儀學科的機會。

【升讀英國大學需留意申請要求】

英國大學統一採用UCAS招生，而UCAS 2023於9月6日開始接受報名，值得留意的是醫科的截止報名日期會較其他學科為早，一般在上一學年的10月15日或之前，有意報讀的同學應及早申請。在收生要求上，香港學生可以憑DSE成績申請英國的大學，一般而言，同學須取得三科554至444，部分專科則要求5*55的成績。此外，大學會要求同學具備一定的英語水平，如在IELTS國際英語水平測試中取得最少6.0分。若成績未達入學要求，同學可選擇報讀大學預備班（Foundation）、大學文憑（Diploma）或國際基礎大一課程（International Year 1），爭取日後銜接學位課程。

【英國升學選擇多】

英國的學士學位課程通常為3年制，較香港的大學早一年畢業，惟蘇格蘭地區規定為4年制，而一些專業學科如醫科、藥劑學及建築學等學士課程，則為4至6年不等。除較短的就讀時間外，多元化的大學課程亦是吸引港生前往升學的誘因之一，選擇遠較香港為多，如脊醫、飛機工程、災難管理、博物館學和獸醫課程等，學位及學校的選擇亦相對香港充裕，如獲得琥珀教育特別推薦，多年來培育很多醫科人才的University of Dundee，這所大學在很多領域中的研究都達到世界級水平，尤其在醫學、牙科等方面。根據The Times & Sunday Times Good University Guide 2022，學校在英國130多間大學中名列第35名，而Medicine更位居全英第7。

【入選英國中學 選擇學校類型需謹慎】

英國中學分為傳統寄宿學校和預科學院兩大類型，前者歷史悠久，成績數據相對較準確和可信，其強調學生的多元化發展，提供不同種類的課外活動，收生較廣泛。而後者較着重學術成績，對學生自律性的要求極高，成績不達標者或需留班或轉校，以打造極高A*至A成績比例數據，從而提高學校排名。兩者的學習氛圍各有不同，選擇時宜考慮自身的要求，以下就有兩間近年來較受歡迎的中學可供家長參考。

Cardiff Sixth Form College ：這所小型私立預科學院位於英國Wales首都兼最大城市Cardiff，提供A-level課程並採用小班教學。於2021年A-level中，98%學生取得A*至A的成績，其中7名學生成功入讀University of Oxford及University of Cambridge，亦有42%考入G5「超級精英」大學、88%入讀QS Top Universities，學術成績驕人，成為不少尖子學生的升學選擇，惟該校的收生要求很高，除要求品學兼優外，還須經過入學考試及評估。

Queen Ethelburga’s Collegiate：這所男女子私立寄宿學校位於York，距離曼徹斯特機場約一小時三十分鐘，學校設施充裕，被譽為全歐洲最具規模學校之一。學校主張小班教學，大部份老師都持有碩士學位，甚至有部分持博士學位，師資優良，培訓出不少考獲佳績的畢業生。在2021年的A-Level考試中，接近85%的學生考獲A*-A，更有不少學生入讀Cambridge、Oxford、UCL、Imperial College London、King’s College London等高等學府。

【參與講座了解更多升學資訊】

除了以上的一些基礎升學資訊及院校介紹外，有意進一步了解更多資訊的同學及家長可出席琥珀教育舉辦的「英國中學及大學聯招2023」，除以上3間院校外，還有超過30間英國頂尖中學及大學會參與是次展覽及講解講座，同場更設有多場升學講座，內容涵蓋UCAS 2023申請貼士、英國專科（醫科、牙科及生物醫學）申請攻略、頂尖寄宿學校推介等，助大家了解更多英國升學程序，內容相當豐富。

英國中學及大學聯招 UK Boarding School & UCAS Session 2023

日期：2022年9月10日（星期六）

時間：上午11時至下午4時半

地點：金鐘JW萬豪酒店3樓（太古廣場—港鐵金鐘站F出口）

查詢：2377 7880（旺角）、2377 7889（尖沙咀）、2377 7888（灣仔琥珀薈）