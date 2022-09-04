【心理測驗】「色」放潛藏的內心煩惱

每個人都有其獨立的審美觀，對色彩的喜好程度亦沒有標準而言，甚至會隨着年紀而有所改變。對不同顏色的觀感，同時亦代表了當下的心情，更可以看出你的煩惱。

【問題】

請從以下9種顏色中，選出你最討厭、看不順眼的顏色。

A.紅色

B.橙色

C.黃色

D.綠色

E.藍色

F.紫色

G.粉色

H.白色

I.黑色

【結果分析】

A.失去前進的動力

如果你認為象徵熱情的紅色礙眼，可能正正代表你失去了向前衝的動力，這個狀態可能是因為生活、工作上的不順心，又或對未來的迷茫而造成，但不論是哪一種情況，都建議你多與身邊人傾訴，找回初心和正軌，重新出發。

B.內心容易玻璃心

橙色帶給人溫暖的感覺，不喜橙色的你或許最近心靈曾受到傷害，因為你天生就是一個心思過分細膩的人，容易放大別人一句無心的話語或臉色，從而令自己煩惱很久，有一點點的玻璃心，而且常常把事情只會往壞處去想。

C.沒有發洩的出口

代表活力、開朗的黃色，為之相反正正是對心靈的壓抑，可能是有苦說不出口，遇到的困難說不出口，又或是生活遇上瓶頸，但不敢進取，過於保守而故步自封，甚或是不想起衝突而處處忍讓，把事情堆積在內心之中。

D.孤身一人的落寞

綠色象徵和平，與別人交好，祥和的綠色不入你眼可能是因為你缺乏與人社交的能力，處不好人際關係，因為覺得既然無人了解，倒不如孤身一人，自我孤立的同時內心卻愈發的感到寂寞。

E.沉迷自我世界中

藍色代表理性同時象徵自由，不喜歡它的你可能過於沉迷於自己幻想的世界，你以為你想要自由自在的活，但同時亦在不知不覺間被自己所規限，逃離了現實，只想活在自己的快樂星球之中。

F.躺平不想動腦筋

討厭代表智慧、思考的紫色證明你最近可能並不想動腦筋，原因既是源於個性，亦可能是長時間的過分認真思考令你身心俱疲，以至於最近只想躺平，思想放空，讓大腦放一個假期。

G.抗拒做作真性情

粉紅色向來代表浪漫、可愛，不喜粉色代表你是一個男性化的人，說話直接且認真，對於做作的人是一點都不能忍受，非常理性，不會想不切實際的東西，對身邊人有時是有點嚴厲。

H.難以遠離偽善者

討厭白色並不代表你不喜歡純潔，你只是討厭表面善良的「雙面人」，但偏偏身邊就圍繞着這些心人或偽善者，外表看似完美其實毛病多多，很想揭穿對方，卻苦於無從入手。

I.害怕面對失敗感

黑色的前方充滿未知，神秘而需要冒險。你不喜這樣看不見的前路，因此在下決定時經常猶豫不決，害怕犯錯與失控，既不相信自己，亦不知誰更值得信任，往往思考太多，因而令事情變得拖延。