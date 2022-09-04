威尼斯　《異形》女星薛歌妮韋花頒成就獎給新片導演

經典電影《的士司機》（Taxi Driver）美國金牌編劇兼導演保羅舒路達（Paul Schrader）執導、《異形》（Alien）女星薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）主演的新作《Master Gardener》入圍今屆《威尼斯電影節》，該片昨晚舉行首映禮。而首映上，保羅獲頒事業成就金獅獎，並由薛歌妮頒獎。

與此同時，最近有一名男子入稟控告保羅的前作《撲克神算師》（The Card Counter）抄襲他的電影題材。他表示於2018年在大學一放映會時與保羅見面，當時向他表示籌備一部名為《Blown Odds》的電影，並要求他協助。結果他偷取個故事獨自拍成《撲》。保羅日前受訪時表示自己記不起有與該男子見過面，並透過律師否認指控。

另方面，憑美劇《花邊教主》（Gossip Girl）而走紅的美國男星Ed Westwick早前與意大利索模Tamara Francesconi分手，話咁快又拖新歡現身威尼斯！他與30歲英國女星兼模特兒Amy Jackson昨日（3日）下午一同於當地遊艇河。2人更在傳媒前咀嘴晒恩愛！Amy之前一晚亦有現身電影《Bones & All》的首映禮。據報道指2人曾於去年12月因在沙特阿拉伯舉行的《紅海國際電影節》而邂逅。