韓國女團少女時代(少時)上月5日相隔5年合體推出新碟《FOREVER 1》,慶祝出道15周年,她們昨晚(3日)在首爾奧林匹克體操競技場舉行粉絲見面會,為今次宣傳活動畫上完美句號。

8名成員以經典歌曲《Genie》為見面會揭開序幕,之後又唱出《FOREVER 1》、《Paper Plane》、《Closer》及《Lucky Like That》等歌曲,她們更重新演繹出道歌《Into The New World》,令粉絲十分感動。

今次是她們在2015年舉行演唱會後,相隔7年再在體操競技場與粉絲見面,她們對能在同一場地跟粉絲相聚感到高興:「多謝你們總是默默地守護着少時,多得大家讓少時可以用幸福的記憶填滿第15個夏天,多謝你們在這15年來和我們度過每一個瞬間。」她們又承諾會在不久的將來再次合體跟大家見面,台下粉絲在演唱會尾段舉起印有「下輩子也請成為少女時代」、「我再次許願」、「永遠記住這個燦爛的名字」等字句的手幅,令成員感動落淚。