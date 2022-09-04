秋冬行山必着　復古機能行山鞋

踏入9月，雖然太陽仍然猛烈，不過天氣已經開始變得涼爽。最適合行山感受大自然，放鬆心情。不過無論新手還是高手，行山前一定要準備充足，特別是可以行走於崎嶇山路的行山鞋，更是不可缺少。以下介紹的新款行山鞋，既擁有復古外形，又同時兼具防水功效，相信必能滿足要靚又實用的山系愛好者需求！

限定山路色系

深受山友喜愛的Salomon，為了慶祝品牌創立75周年而推出3款紀念鞋款，設計上以熱門鞋型XT-Quest、XT-6和Raid Wind為藍本，鞋身注入1992年經典之作Adventure 7 Hiking Boot的3種配色（分別是「Acorn」、「Golden Oak」及「Black colorway」），加上維持原版的耐磨帆布材質與麖皮絨面設計，致敬味甚濃。加上採用了新技術，例如XT-Quest便搭載4D Advanced Chassis™中底設計，以增強抓地力；XT-6則加入了標誌性的Agile Chassis™ 系統中底，以提升支撐力；而Raid Wind的鞋身設計，就展現了極佳的包覆性。種種升級機能，提供了持久又舒適的腳感體驗，令大家挑戰任何路線，都擁有絕佳表現。

防水登山靴

另一山系品牌Hoka於2019年推出的大熱門登山靴TOR ULTRA，今年經過改良技術再次捲土重來。外形與前作相差不大，但有高筒TOR ULTRA HI和低筒TOR ULTRA LOW兩個款式。顏色方面分別有黑和灰褐兩種中性色調。全部配備了Gore-Tex防水規格，進一步提高了功能性。加上搭載Vibram®超强抓地大底，以及具有優秀回彈力的缓震超厚中底，絕對是戶外愛好者的熱門之選。新系列將於9月8日在日本官網上架，賣完即止，有興趣就記得Mark實日子！

同場加映：日本草鞋繩結融入設計

ASICS則以機能性行山背囊為靈感，設計出全新的GELKAHANA TR V2系列，並特別加入日本傳統草鞋繩結設計，將鞋帶部分延伸至鞋側，創意爆燈之餘，更比傳統鞋帶更大幅度地包裹腳掌，令腳感更舒適。鞋帶細節亦加入了銀扣設計，百分百呼應了爬山時使用的繩結；配合品牌標誌性的GEL緩震膠，讓大家在山路的每一步，都感受到絕佳回彈力。